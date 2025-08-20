タレント・磯山さやかが１９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。「ＨＳＰ」であることを公表した。

番組に出演した専門家によると、ＨＳＰ（Ｈｉｇｈｌｙ Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ Ｐｅｒｓｏｎ）とは「生まれつき感受性が高く人一倍敏感な気質を持った人」を指し、「繊細さん」とも呼ばれているそうで、深く考える、共感力が高い、過剰に刺激を受けやすい、些細なことにも気付く−−という４つの特徴をあげた。

磯山は「小さいころから人とか音とか臭いにすごく敏感で。人の感情とかを読み取っちゃうし、生きづらいなー、と思っていた」という。ある時、テレビで紹介されたＨＳＰ診断テストをやってみたところ、「（合致率が）すごい高くて、私ってＨＳＰなんだー、ってそこで気付きました」と明かした。

具体的には「タートルネック、首のチクチク気になったらもうダメ」と話すと、同じくＨＳＰを自覚する元ＮＨＫアナウンサーの住吉美紀は「わかるぅ〜」と共感。磯山はほかにも「新幹線で隣に座られた方の感情も考えたり…私の隣で嫌なんじゃないかとか」「（テレビ収録の）前室がめちゃめちゃ苦痛。めちゃめちゃ頭の中で（自分だけで）会話して、前室の時点で収録１本終わってるんです」と話した。