　テゲバジャーロ宮崎は19日、カターレ富山のFW武颯(30)が期限付き移籍で加入することを発表した。

　武はFC大阪に在籍していた昨季途中にも宮崎へ期限付き移籍。加入後は契約の関係で出場できなかったFC大阪戦を除く全試合でプレーし、8ゴール2アシストの活躍を見せた。

　今季から富山へ完全移籍し、ここまでJ2リーグ戦19試合で2得点、ルヴァンカップ2試合で1得点、天皇杯3試合で1得点を挙げている。

　J2昇格プレーオフ出場圏内の5位につける宮崎は、公式サイト上で「大熊監督のもと『即戦力』としてチームの得点力のアップ、昇格争いに貢献することを期待しています」と述べた。

　武は宮崎復帰にあたり、「J2昇格のために僕のすべてを注ぎ込みます。今のチームをもう一個上のチーム雰囲気や練習を作り上げて行きたいと思います。そして必ず結果を残します! 必ず昇格しましょう!」と決意を語っている。

　富山に向けては「ファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。またクラブをはじめ多くのサポートをしてくれたスポンサーの皆さま。いつもご支援ありがとうございます」とコメント。「伝えたい事はたくさんありますが、今は宮崎のために全力で頑張ってきます!」と誓った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW武颯

(たけ・はやて)

■生年月日

1995年7月17日(30歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

175cm/74kg

■経歴

横浜F・マリノスユース-早稲田大-福島-富山-秋田-群馬-秋田-FC大阪-宮崎-FC大阪-富山

■出場歴

J2リーグ:96試合14得点

J3リーグ:114試合42得点

リーグカップ:2試合1得点

天皇杯:5試合1得点

■コメント

▽宮崎

「テゲバジャーロ宮崎のファン・サポーターの皆さん!ただいま!!

また宮崎に戻ってくることができて大変嬉しく思います。必要としてくれた宮崎に本当に感謝しています。

J2昇格のために僕のすべてを注ぎ込みます。

今のチームをもう一個上のチーム雰囲気や練習を作り上げて行きたいと思います。

そして必ず結果を残します!

必ず昇格しましょう!!

応援宜しくお願い致します!」

▽富山

「この度テゲバジャーロ宮崎へ期限付き移籍する決断をしました。

今シーズン戻ってきた時も温かく、そして熱い言葉をくれた富山のファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。またクラブをはじめ多くのサポートをしてくれたスポンサーの皆さま。いつもご支援ありがとうございます。

伝えたい事はたくさんありますが、今は宮崎のために全力で頑張ってきます!

これからも応援よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。」