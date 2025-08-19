J2昇格を狙う宮崎が“即戦力”FWのレンタル加入を発表「必ず結果を残します!」
テゲバジャーロ宮崎は19日、カターレ富山のFW武颯(30)が期限付き移籍で加入することを発表した。
武はFC大阪に在籍していた昨季途中にも宮崎へ期限付き移籍。加入後は契約の関係で出場できなかったFC大阪戦を除く全試合でプレーし、8ゴール2アシストの活躍を見せた。
今季から富山へ完全移籍し、ここまでJ2リーグ戦19試合で2得点、ルヴァンカップ2試合で1得点、天皇杯3試合で1得点を挙げている。
J2昇格プレーオフ出場圏内の5位につける宮崎は、公式サイト上で「大熊監督のもと『即戦力』としてチームの得点力のアップ、昇格争いに貢献することを期待しています」と述べた。
武は宮崎復帰にあたり、「J2昇格のために僕のすべてを注ぎ込みます。今のチームをもう一個上のチーム雰囲気や練習を作り上げて行きたいと思います。そして必ず結果を残します! 必ず昇格しましょう!」と決意を語っている。
富山に向けては「ファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。またクラブをはじめ多くのサポートをしてくれたスポンサーの皆さま。いつもご支援ありがとうございます」とコメント。「伝えたい事はたくさんありますが、今は宮崎のために全力で頑張ってきます!」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW武颯
(たけ・はやて)
■生年月日
1995年7月17日(30歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
175cm/74kg
■経歴
横浜F・マリノスユース-早稲田大-福島-富山-秋田-群馬-秋田-FC大阪-宮崎-FC大阪-富山
■出場歴
J2リーグ:96試合14得点
J3リーグ:114試合42得点
リーグカップ:2試合1得点
天皇杯:5試合1得点
■コメント
▽宮崎
「テゲバジャーロ宮崎のファン・サポーターの皆さん!ただいま!!
また宮崎に戻ってくることができて大変嬉しく思います。必要としてくれた宮崎に本当に感謝しています。
J2昇格のために僕のすべてを注ぎ込みます。
今のチームをもう一個上のチーム雰囲気や練習を作り上げて行きたいと思います。
そして必ず結果を残します!
必ず昇格しましょう!!
応援宜しくお願い致します!」
▽富山
「この度テゲバジャーロ宮崎へ期限付き移籍する決断をしました。
今シーズン戻ってきた時も温かく、そして熱い言葉をくれた富山のファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。またクラブをはじめ多くのサポートをしてくれたスポンサーの皆さま。いつもご支援ありがとうございます。
伝えたい事はたくさんありますが、今は宮崎のために全力で頑張ってきます!
これからも応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。」
