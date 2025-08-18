【Key『anemoi』新情報解禁スペシャル】 8月18日19時～ 放送

「anemoi」

ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」を2026年1月30日に発売すると発表した。

本作は「Kanon」や「CLANNAD」といったノベルゲームを手掛けるブランドKeyの最新作。2023年11月にその存在が公開され、ヒロインの辻倉朱比華が描かれたビジュアルや、「約束は、風のなかに――」といったキャッチコピーが公開されたが、ついに詳細な発売日が明らかとなった。

これまで2025年に発売予定であると告知していたが、やや延期する形で正式な発売日が決定。Keyのフルプライスゲームとしては2018年6月に発売された「Summer Pockets（サマポケ）」以来約7年半ぶりの新作タイトルとなる。

また、本作のオープニング映像も公開。作中に登場するヒロイン4人を中心に、登場キャラクターたちの姿を確認できる物となっている。

【【生放送】Key『anemoi』新情報解禁スペシャル【Key Channel】】

