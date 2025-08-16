多様化する消費市場のニーズを満たすユニークなアイスクリーム―中国

厳しい暑さの今年の夏、アイスクリームの売れ行きも好調となっている。中国全土にある各景勝地で人気を集めている文化クリエーティブアイスや作り立てが売りの手作りアイスクリームなど、バラエティーに富んだアイスクリームが中国の市場に次々と登場している。

ソーシャルコマースプラットフォームの「小紅書」を含むソーシャルメディアを見ると、多くのネットユーザーが購入したユニークなアイスクリームをアップしている。美しく咲く花をモチーフにしたアイスクリームや本物そっくりのフルーツアイスクリームなど、どれを見ても工夫が凝らされており、「かわいい」「面白い」「食べるのがもったいない」といったコメントが寄せられている。



中国食品産業のアナリスト・朱丹蓬（ジュウ・ダンフォン）氏は、「アイスクリームは単に暑さを乗り切る食品ではなく、エモ消費の商品でもある。今の若者はアイスクリームを含む商品の社交的属性や情緒的価値を特に重視している。そのため、関連の事業者は新商品を打ち出し、消費者に新鮮味があり、楽しさを感じることができる消費体験を提供しなければならない。アイスクリームはおいしいだけでなく、面白みもなくてはならない」と分析する。



「エモ消費」が爆発的成長を見せると同時に、生活水準や健康に対する意識が高まるにつれて、中国の消費者のアイスクリームの品質に対する要求も高まり続けている。



中国の調査会社・艾媒諮詢（iiMediaResearch）の調査・研究データによると、2024年に中国の消費者がアイスクリームを購入する際に注目した要素について、回答者の46．31％が「味」と答え、最多だった。その他、「ヘルシー・低脂肪」、「原材料名」と答えた回答者の割合も30％を超えていた。（（提供/人民網日本語版・編集/KN）

