歌手のDream Amiが8月11日、自身のInstagramを更新。夏らしいピンク基調のビキニ姿を公開したのだが、これが予想外の反響を呼んでいる。

【写真】“変なおじさん”に見える…個性的なビキニを着たDream Ami

奇跡の偶然が重なり“名コンビ”が降臨

この日、「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる」とつづったDream Ami。複数投稿された写真には、水着姿でカメラに微笑みかける姿が収められている。そのスレンダーボディは、長年のダンスで鍛え上げられたものだ。

「Amiさんは2002年、女性ダンス&ボーカルグループDreamのメンバーとしてデビューし、2011年からE-girlsとしても活動。2017年に同グループを卒業した今はソロアーティストとして活動しています。2020年には、恋愛リアリティ番組『テラハ』で一躍有名になった建築家の半田悠人さんと結婚し、2022年に第1子男児の誕生を発表。今や1児のママです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

彼女の抜群のスタイルに絶賛の声が集まっているかと思いきや、フォロワーの注目をさらったのは、彼女が着用したビキニの柄だった。

それはピンク地にハート柄で、ハイウエストのタイプ。すると、この水着に対してコメント欄は、ある声でほぼ独占された。

《変なおじさんの寝巻きかと思いました》

《ほぼ志村けんじゃんw》

《言っていいのかわかんないけど、水着の柄、変なおじさんみたい》

志村けんさんの往年の名キャラクターである“変なおじさん”が着ていた、あのピンク柄の寝巻きを連想させる声が相次いだのだ。

「どちらもベースはピンクで、全体に細かな模様が散りばめられているという点が共通しています。Amiさんの水着のハート柄と、例の寝巻きにプリントされた“変なおじさん”の顔が重なって見えたのでしょう」

もう一つ大きな話題となったのが、女優のいしのようこさんについてだった。Amiさんの表情を見たファンから、《いしのようこさんに見えた》《いしのようこさんに似てる》と、“いしのようこ激似説”が飛び交ったのだ。

いしのようこに似ているAmiが着ていたビキニの柄が、変なおじさんの衣装を彷彿とさせる──というまさかの偶然が“予想外の反響”を生んだのだ。

「志村さんといしのさんは『志村けんのだいじょうぶだぁ』などで長年、パートナーを組み、息の合った掛け合いでお茶の間を魅了しました。“変なおじさん”の志村さんが走り回り、それに逃げ惑ういしのさんの姿は、多くの人の記憶に刻まれています。くしくもAmiさんは今回、その両者のイメージを同時に呼び起こしたというわけです」

令和の海辺に、まさかの名コンビが降臨!?