あの「ジャンプラ」がゲームアプリ化！ 『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』が事前登録スタート
新作スマートフォンアプリゲーム『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』が、App StoreとGoogle Playで事前登録の受付を開始した。同作は「少年ジャンプ＋」をゲームアプリ化した作品で、配信は2025年秋ごろが予定されている。
「ジャンプラ」のキャラが暴れまわる！ 漫画コマ型タワーオフェンスゲーム
『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』は、漫画のコマをモチーフとしたステージを舞台に「ジャンプラ」のキャラクターたちが暴れまわる、漫画コマ型タワーオフェンスゲーム。「SPY×FAMILY」のアーニャ、 「怪獣８号」の怪獣８号、「ダンダダン」のオカルンなど人気キャラクターたちが続々登場。プレイヤーは好きなキャラクターを10体選び、自分だけのドリームパーティを構築してバトルに挑む。
アタック、ディフェンス、サポートなどのロールを踏まえてパーティーを構築する戦略性はもちろん、漫画のシーンを再現した固有の必殺ワザによって、爽快感×原作の空気感も味わえるという。「ジャンプラ」ファンなら、思わずテンションがアガるタイトルとなっている。
App StoreとGoogle Playで事前登録すると、アプリ配信時にいち早くお知らせが届く。また、累計事前登録者数に応じて、プレイ開始時にゲーム内アイテムが配布される。さらに、同作に登場する作品のオリジナル壁紙も事前登録者数に応じて、公式Xで配布される予定とのこと。
「ジャンプ＋ジャンブルラッシュ」をApp Storeで：
https://jumble-rush.go.link/dt9sp
ジャンプ＋ジャンブルラッシュ - Google Play のアプリ：
https://jumble-rush.go.link/aThtu
なお、公式Xでは、事前登録開始を記念したオリジナルスマートフォン壁紙もプレゼント中。
詳細は、ジャンブルラッシュ公式Xで確認してほしい。
◆━━━━━━━◆✨事前登録開始✨◆━━━━━━━◆「ジャンプ＋ジャンブルラッシュ」の事前登録を開始「2025年秋頃配信予定」#ジャンププラス#ジャンブルラッシュ #ジャンブラ《事前登録はコチラ》— ジャンプ＋ジャンブルラッシュ公式 (@jumpplus_Jumble) August 8, 2025
（c）集英社 （c）Bandai Namco Entertainment Inc.
配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント
