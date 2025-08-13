新作スマートフォンアプリゲーム『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』が、App StoreとGoogle Playで事前登録の受付を開始した。同作は「少年ジャンプ＋」をゲームアプリ化した作品で、配信は2025年秋ごろが予定されている。

「ジャンプラ」のキャラが暴れまわる！ 漫画コマ型タワーオフェンスゲーム

『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』は、漫画のコマをモチーフとしたステージを舞台に「ジャンプラ」のキャラクターたちが暴れまわる、漫画コマ型タワーオフェンスゲーム。「SPY×FAMILY」のアーニャ、 「怪獣８号」の怪獣８号、「ダンダダン」のオカルンなど人気キャラクターたちが続々登場。プレイヤーは好きなキャラクターを10体選び、自分だけのドリームパーティを構築してバトルに挑む。

アタック、ディフェンス、サポートなどのロールを踏まえてパーティーを構築する戦略性はもちろん、漫画のシーンを再現した固有の必殺ワザによって、爽快感×原作の空気感も味わえるという。「ジャンプラ」ファンなら、思わずテンションがアガるタイトルとなっている。

App StoreとGoogle Playで事前登録すると、アプリ配信時にいち早くお知らせが届く。また、累計事前登録者数に応じて、プレイ開始時にゲーム内アイテムが配布される。さらに、同作に登場する作品のオリジナル壁紙も事前登録者数に応じて、公式Xで配布される予定とのこと。

「ジャンプ＋ジャンブルラッシュ」をApp Storeで：

https://jumble-rush.go.link/dt9sp

ジャンプ＋ジャンブルラッシュ - Google Play のアプリ：

https://jumble-rush.go.link/aThtu

なお、公式Xでは、事前登録開始を記念したオリジナルスマートフォン壁紙もプレゼント中。

詳細は、ジャンブルラッシュ公式Xで確認してほしい。

（c）集英社 （c）Bandai Namco Entertainment Inc.

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)