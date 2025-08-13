¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¡Æñ´Ø»ñ³Ê¹ç³Ê¤òÊó¹ð¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×´î¤ÓÇúÈ¯¡¡¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Æñ´Ø»ñ³Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢Æñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¡×¤ò¼èÆÀ¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¼õ¸³¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¹ç³Ê¤Î´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ð¤ì¤ë¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ÏºòÇ¯5·î¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¤³¦°ä»º¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½é¤Î¹ë½£´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥800¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼«¤é¼Ö¤Ç±¿Å¾¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾½ê¥¦¥ë¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£