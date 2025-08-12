初優勝を飾った札幌北広島ボーイズ【写真：日本少年野球連盟提供】

写真拡大 (全2枚)

札幌北広島・太田慶音は7回途中無安打1失点＆ランニング先頭打者アーチ

　ボーイズリーグの「熱中対策水カップ 第50回日本少年野球 関東大会」が9〜11日に群馬県で行われ、小学生の部は埼玉新座ボーイズ、中学生の部は札幌北広島ボーイズがいずれも初優勝を飾った。

　小学生の部は、決勝で埼玉新座ボーイズと都筑中央ボーイズが対戦。都筑中央は初回に8安打を集中し、6点を先制した。しかし、埼玉新座はその裏に2点を返し、2回には2番・矢部瑞和（みつたか）からの4連打などで5点を挙げて逆転した。4回にも3点を加え、リードを4点に広げた。

　都筑中央は6回、大久保怜皇（れお）の適時打などで3点を挙げ、なおも2死満塁の好機を迎えたが最後は空振り三振で試合終了。埼玉新座が10-9で勝ち、初優勝を飾った。最優秀選手には好救援を見せた埼玉新座の牛山陽仁（はると）、敢闘賞には都筑中央の中塚碧音（あおと）が選ばれた。

　中学生の部では、札幌北広島ボーイズと白井中央ボーイズが決勝戦で激突した。札幌北広島は初回、この試合に先発した太田慶音（けいと）が右中間へランニング先頭打者本塁打を放って先制。4回には丸山湊の右越えソロでリードを2点に広げた。5回まで無安打に封じられていた白井中央は6回、四球などで1死一、三塁とすると、寄特琉聖（きとく・りゅうせい）の遊ゴロの間に1点を返した。

　札幌北広島の先発右腕・太田は130キロ超の速球を軸に6回まで無安打1失点。7回先頭に四球を与えたところで球数制限のため降板した。2番手・小野悠惺（ゆうせい）が後続を断ち、2-1で初優勝を飾った。最優秀選手に太田、敢闘賞に白井中央の濱侑樹が選出された。

■小学生の部
◎1回戦
宇都宮ボーイズ　3-5　埼玉新座ボーイズ
東京江戸川ボーイズ　12-5　流山ボーイズ
相模・横浜青葉合同ボーイズ　3-10　東京世田谷ボーイズ
都筑中央ボーイズ　14-6　富士見ボーイズ

◎準決勝
埼玉新座ボーイズ　11-0　東京江戸川ボーイズ
東京世田谷ボーイズ　1-8　都筑中央ボーイズ

◎決勝
都筑中央ボーイズ　600　003　9
埼玉新座ボーイズ　205　30X　10
（都）岩崎、佐藤-大久保
（埼）村上、牛山、石井、高橋、牛山-赤松

■中学生の部
◎1回戦
上里北武ボーイズ　2-10　小山ボーイズ
平塚ボーイズ　6-2　笛吹ボーイズ
上越ボーイズ　3-8　白井中央ボーイズ
桐生ボーイズ　0-1　世田谷成城ボーイズ
宮城仙南ボーイズ　2-1　山形ボーイズ
横浜泉中央ボーイズ　13-4　筑波ボーイズ
高崎ボーイズ　7-0　青山東京ボーイズ
札幌北広島ボーイズ　1-0　春日部ボーイズ

◎2回戦
平塚ボーイズ　3-5　小山ボーイズ
世田谷成城ボーイズ　2-7　白井中央ボーイズ
札幌北広島ボーイズ　8-1　高崎ボーイズ
横浜泉中央ボーイズ　5-4　宮城仙南ボーイズ

◎準決勝
小山ボーイズ　6-7　白井中央ボーイズ
横浜泉中央ボーイズ　2-3　札幌北広島ボーイズ

◎決勝
白井中央ボーイズ　　000　001　0　1
札幌北広島ボーイズ　100　100　X　2
（白）藤岡、下薗-今井
（札）太田、小野-近藤（First-Pitch編集部）