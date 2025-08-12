札幌北広島・太田慶音は7回途中無安打1失点＆ランニング先頭打者アーチ

ボーイズリーグの「熱中対策水カップ 第50回日本少年野球 関東大会」が9〜11日に群馬県で行われ、小学生の部は埼玉新座ボーイズ、中学生の部は札幌北広島ボーイズがいずれも初優勝を飾った。

小学生の部は、決勝で埼玉新座ボーイズと都筑中央ボーイズが対戦。都筑中央は初回に8安打を集中し、6点を先制した。しかし、埼玉新座はその裏に2点を返し、2回には2番・矢部瑞和（みつたか）からの4連打などで5点を挙げて逆転した。4回にも3点を加え、リードを4点に広げた。

都筑中央は6回、大久保怜皇（れお）の適時打などで3点を挙げ、なおも2死満塁の好機を迎えたが最後は空振り三振で試合終了。埼玉新座が10-9で勝ち、初優勝を飾った。最優秀選手には好救援を見せた埼玉新座の牛山陽仁（はると）、敢闘賞には都筑中央の中塚碧音（あおと）が選ばれた。

中学生の部では、札幌北広島ボーイズと白井中央ボーイズが決勝戦で激突した。札幌北広島は初回、この試合に先発した太田慶音（けいと）が右中間へランニング先頭打者本塁打を放って先制。4回には丸山湊の右越えソロでリードを2点に広げた。5回まで無安打に封じられていた白井中央は6回、四球などで1死一、三塁とすると、寄特琉聖（きとく・りゅうせい）の遊ゴロの間に1点を返した。

札幌北広島の先発右腕・太田は130キロ超の速球を軸に6回まで無安打1失点。7回先頭に四球を与えたところで球数制限のため降板した。2番手・小野悠惺（ゆうせい）が後続を断ち、2-1で初優勝を飾った。最優秀選手に太田、敢闘賞に白井中央の濱侑樹が選出された。

■小学生の部

◎1回戦

宇都宮ボーイズ 3-5 埼玉新座ボーイズ

東京江戸川ボーイズ 12-5 流山ボーイズ

相模・横浜青葉合同ボーイズ 3-10 東京世田谷ボーイズ

都筑中央ボーイズ 14-6 富士見ボーイズ

◎準決勝

埼玉新座ボーイズ 11-0 東京江戸川ボーイズ

東京世田谷ボーイズ 1-8 都筑中央ボーイズ

◎決勝

都筑中央ボーイズ 600 003 9

埼玉新座ボーイズ 205 30X 10

（都）岩崎、佐藤-大久保

（埼）村上、牛山、石井、高橋、牛山-赤松

■中学生の部

◎1回戦

上里北武ボーイズ 2-10 小山ボーイズ

平塚ボーイズ 6-2 笛吹ボーイズ

上越ボーイズ 3-8 白井中央ボーイズ

桐生ボーイズ 0-1 世田谷成城ボーイズ

宮城仙南ボーイズ 2-1 山形ボーイズ

横浜泉中央ボーイズ 13-4 筑波ボーイズ

高崎ボーイズ 7-0 青山東京ボーイズ

札幌北広島ボーイズ 1-0 春日部ボーイズ

◎2回戦

平塚ボーイズ 3-5 小山ボーイズ

世田谷成城ボーイズ 2-7 白井中央ボーイズ

札幌北広島ボーイズ 8-1 高崎ボーイズ

横浜泉中央ボーイズ 5-4 宮城仙南ボーイズ

◎準決勝

小山ボーイズ 6-7 白井中央ボーイズ

横浜泉中央ボーイズ 2-3 札幌北広島ボーイズ

◎決勝

白井中央ボーイズ 000 001 0 1

札幌北広島ボーイズ 100 100 X 2

（白）藤岡、下薗-今井

（札）太田、小野-近藤（First-Pitch編集部）