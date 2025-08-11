【実話】発語の遅れ、戸惑う母…「なんでうちの子が」と葛藤したシングルマザーの涙の奮闘記【作者に聞く】
フリーデザイナーとして働きながらパートにも出る、シングルマザーの「まる」さん。ある日、幼い息子が発達障がいの可能性を指摘される。初めての育児に加えて、息子の成長への不安や戸惑いが押し寄せる。しかし、親の苦しみをよそに、ゆっくりと確実に成長していく息子。やがて、発達障がいは単なる「性格の違い」とさえ思えるようになってきた…。
■「なんでうちの子が…」戸惑いと不安を抱えた日々
コミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、まるさんと息子・リュウ君の日常を描いた作品だ。まるさん(@shishishishimr)はTwitterなどでコミックエッセイを発信しており、その育児の悩みや、発達障がいを抱える息子の成長に共感の声が集まっている。
本作では、息子が発達障がいと診断されてから保健師や支援センターとの面談の様子が描かれる。保育園の先生に指摘された息子さんの発語の遅れ、なかなか療育までつながらない焦り。不安な日々を過ごしながらも、息子の成長を感じて少しずつ前向きになっていく。
息子さんの発達障がいの可能性について保育園から話があったとき、まるさんは「言われる前から、私が見てももしかして…と思うような不安な行動があったので『やっぱりな…』と思ったのと、『なんでうちの子が…』という信じられない気持ちが半々でした」と、当時の複雑な心境を明かした。
■「育児ってこんな感じだよ」…作者が伝えるリアルな日常
療育につながらず焦った当時の苦労や悩みは、「とにかく時間がないことですね。今も時間がなくて日々追われていますが…。療育の見学に行きたいけどパートにも行かなきゃいけない。病院や支援センターの予約を取りたいけど数週間から数か月待ちで、そわそわしていました」と語る。
まるさんは、「同じように自閉症のお子様を持つ方や発達に悩んでいる方、発達障がいって何？と気になっている方々に、発達障がいの育児ってこんな感じだよ、と知る機会になってもらえればいいなと思います」と、作品に込めた思いを話してくれた。
