スマホ冷却シート「スマ冷え」にちいかわデザインが登場！夏デザイン4種が仲間入りして、6月2日より販売開始
Hamee(ハミィ)株式会社は、スマートフォンの発熱を抑制し、バッテリーの劣化を防ぐ「［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から『ちいかわ』デザインを展開。2026年6月2日より販売がスタートしている。
【写真】透明ケース越しにもかわいさが映えるチルチルデザイン
■貼って冷やすスマホ用冷却シート「スマ冷え」に『ちいかわ』デザインが新登場！
夏の暑さによるスマートフォンの温度上昇を抑制し、バッテリーの劣化を抑制する冷却シート「スマ冷え Premium」に、『ちいかわ』のデザインが登場。本製品はスマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぐ。
吸収した熱は空気中に放出され、冷却が進むと再び固体に戻るため、長期間くり返し使用できる。再剥離可能なシリコンゲルを使用しており、何度でも貼り直しが可能だ。夏らしいモチーフやちいかわたちの日常を切り取ったデザインは、透明ケースに入れても映える仕上がりとなっている。
■製品情報
製品名：ちいかわ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート
価格：2200円
デザイン：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ
発売日：2026年6月2日
販売場所：Hamee公式オンラインストア、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、ほかHamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品のおもな特徴
・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性
・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ
・何度でも貼り直しが可能
・約0.9ミリでほとんどのケースで併用可能
・動画視聴やゲームプレイ時、運転中のナビ利用時にも対応
・シートを貼った状態でQi充電に対応
※使用機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などにより利用できない場合もあります。
■『ちいかわ』とは
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノさんが描くX(旧Twitter)発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて切なくて、ちょっとハードな日々の物語が描かれている。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)にて放送中。2026年7月24日(金)より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も予定されている。
スマートフォンの発熱対策としての機能性とかわいいデザイン性を両立した本製品。全4種のデザインから好みの1枚を選んで、今夏のスマートフォンライフをアップグレードしてみてはいかが。
(C)nagano
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】透明ケース越しにもかわいさが映えるチルチルデザイン
■貼って冷やすスマホ用冷却シート「スマ冷え」に『ちいかわ』デザインが新登場！
吸収した熱は空気中に放出され、冷却が進むと再び固体に戻るため、長期間くり返し使用できる。再剥離可能なシリコンゲルを使用しており、何度でも貼り直しが可能だ。夏らしいモチーフやちいかわたちの日常を切り取ったデザインは、透明ケースに入れても映える仕上がりとなっている。
■製品情報
製品名：ちいかわ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート
価格：2200円
デザイン：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ
発売日：2026年6月2日
販売場所：Hamee公式オンラインストア、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、ほかHamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品のおもな特徴
・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性
・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ
・何度でも貼り直しが可能
・約0.9ミリでほとんどのケースで併用可能
・動画視聴やゲームプレイ時、運転中のナビ利用時にも対応
・シートを貼った状態でQi充電に対応
※使用機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などにより利用できない場合もあります。
■『ちいかわ』とは
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノさんが描くX(旧Twitter)発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて切なくて、ちょっとハードな日々の物語が描かれている。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)にて放送中。2026年7月24日(金)より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も予定されている。
スマートフォンの発熱対策としての機能性とかわいいデザイン性を両立した本製品。全4種のデザインから好みの1枚を選んで、今夏のスマートフォンライフをアップグレードしてみてはいかが。
(C)nagano
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