第１０７回全国高校野球選手権大会第４日の８日、１回戦４試合が行われ、東洋大姫路（兵庫）は済美（愛媛）に競り勝った。

東洋大姫路５―３済美

東洋大姫路は七回、高畑、白鳥の連続適時打で勝ち越し。先発の木下が中盤から立ち直り、３失点で完投した。済美は六回に犠飛で追いついたが、二回途中から救援した梅原が終盤打たれた。

六回まで１安打でも、「自分たちなら巻き返せる」

二回途中から救援した済美のエース右腕に対し、六回までわずか１安打。小さく変化する球に手こずっていた東洋大姫路打線が同点の七回、本領を発揮した。

岡田監督が「甘い球だけを狙っていけ」と徹底すると、先頭の渡辺拓が外角直球を左前に流し打ち、犠打を挟んで３番高畑が浮いた直球を左中間に運ぶ勝ち越しの二塁打。続く白鳥も好球を仕留め、一気に２点を奪った。高畑は「初戦の緊張で（攻略に）時間がかかったけど、いい勝ち方ができた」と胸を張った。

２回戦で敗れた今春の選抜大会後は、様々なタイプの投手に対応できるよう実戦形式の打撃練習を増やした。激戦の兵庫大会でも７試合５２得点。「自分たちなら巻き返せるという自信があった」と白鳥は言う。１９７７年夏の全国制覇で「打の東洋」と呼ばれた名門が、復権に向け確かな一歩を踏み出した。（後藤静華）

フォームを改良、済美１番・鎰谷典太朗２安打

済美は愛媛大会で無安打だった１番鎰谷（かぎたに）が２安打１打点と活躍した。一回、先頭で右翼線へ二塁打を放つと、二回二死一、三塁では、止めたバットにボールが当たり、三塁手へのゴロに。一塁に頭から一瞬早く滑り込んで内野安打とし、１点が入った。「目線がぶれるし、直球に詰まるから」と大会直前にノーステップにしたことが実り、「打ててうれしかった。甲子園は最高の場所でした」と感激していた。

東洋大姫路・岡田監督「（打線に）粘りはあるんですけどね、（守備で）つまらないミスがいくつか出た。何とかバッテリーが踏ん張ってくれた」

済美・田坂監督「うちにも勝つチャンスはあったゲームだった。本当に悔しい。終盤、姫路さんの打撃のレベルの高さが発揮された」