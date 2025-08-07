愛人・Aさんとの関係をたびたび報じられている歌舞伎役者・中村芝翫（59）。今年2月には「女性自身」の記事に自ら「別れた」と明かした芝翫だったが、関係はズルズルと続いているようで--今年7月初旬のAさんの誕生日には、芝翫の実家で誕生日パーティーが未明まで行われていた。

【写真】Aさんとのドライブデートを楽しんでいた中村芝翫。昨年5月に実家に訪れた三田寛子との「修羅場」写真も

ここ3年ほど、実家で“半同棲”状態が続いていると見られる芝翫とAさん。妻の三田寛子（59）のSNS投稿にも“異変”が生じつつある--。【前後編の後編。前編から読む】

「ちょうど渡韓予定だったのでラッキー（略）ジン君のパフォーマンスには人柄も才能も輝いて愛溢れ」--“推し”であるBTS・ジンへ、三田が自身のInstagramに溢れる愛を綴ったのは6月29日。

7月27日には「女子1人旅」とし、韓流アイドル『StaryKids』のライブ参加のために急遽チケットを取り、パリにまで渡航したことを綴っている。事情を知る関係者が語る。

「昨年秋、Aさんが芝翫さんの実家から出て行くことになって以降、三田さんのInstagramには芝翫さんの写真が多く載るようになりました。6月30日に行われた中村七之助さんの披露宴の際には、3人の息子を含めた家族5人での写真をアップしています。

しかし最近は、Aさんがまた実家で生活しだして……芝翫さんも『稽古が忙しい』と理由をつけて、自宅にほとんど帰らない。三田さんのこうした『弾丸旅行』投稿は、その“憂さ晴らし”であるかのようにも見えてしまいます」

7月は舞台の稽古もあってか、ほぼ毎日のように実家に出入りしていた芝翫。7月末、いつもの通り実家に帰ってきた芝翫に、記者がAさんとの関係を聞いた。

--Aさんの誕生日会がこの実家で開催されていた。Aさんと別れたというのは違うのか？

「いや、本当ですよ」

--Aさんと同棲を再開したようだが。

「来てないですよ。もし来てるんだったら、僕がいない時に荷物か何か取りに来ただけで。僕は全然……」

--本当にもう付き合っていない？

「ないですないです、残念ながら。去年、正式に綺麗に別れちゃったものですから、別れちゃった……っていうよりは全然ないですから。

あなたたちが付き合っているという言葉を使うからこう言うだけで。全然友達ですよ」

--猫はここで飼い続けている。

「向こう（自宅）は犬がいますから、連れて行かないです。僕は動物が好きなので」

--三田さんとの関係はどうなのか？ 実家には帰っているのか。

「さっきも電話で喋ってましたけど、仲良くしていますよ。息子とも仲良くしています。いつも帰るのも、自宅のほうが多いんじゃないですか？ あんまり数えたりはしてないですけど。その時によります」

Aさんとの“半同棲”を否定した芝翫は、邸宅へと入って行ったのだった。前出・関係者の話。

「Aさんと芝翫さんが2人で買った猫を実家で飼い始めてから約3年。昨年秋に芝翫さんによる“別れ話”で、Aさんが一時的に実家を出たのは本当のようですが、“猫の世話”を名目に結局戻ってきてしまい、ズルズルと同棲関係が再開してしまったようです。Aさんは、芝翫さんのもとを離れるつもりはないのでしょう」

芝翫の所属事務所にAさんとの関係や誕生日パーティについて聞いたが、回答はなかった。

取材に対しても堂々と対応した芝翫。梨園きっての艶福家として知られる彼の周囲にこうした話は絶えないが、本業の舞台では“肥やし”を糧とした熱演が見られることだろう--。

（了。前編から読む）