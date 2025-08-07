Photo: 小暮ひさのり

戻ってきたボタンたち。

OSがアップデートされることで、iPhoneには追加される機能があれば、なくなる機能もあり。

たとえばiOS 18では、「写真」アプリのインターフェースが変更。

画面下部にあった「ライブラリ」や「アルバム」「検索」といったタブが廃止。画面を思い切り下にスクロール、もしくは「×」ボタンを押さないと「お気に入り」や「アルバム」、｢最近保存した項目｣などのカテゴリが出てこないので、あの写真どこ？と戸惑う声も。

iOS 18にして一番の後悔＝写真アプリ。元に戻す方法

OSの更新や新機能はうれしいけれど、正直これは使いにくい！という評価も多かったと思います。僕もそう思います。

しかし、今秋登場するiOS 26ではこのモヤッと感が（少し）解消されそうですよ。

Apple（アップル）から記事化の許可を得られましたので、iOS 26のパブリックベータ版での試用感をお伝えしますね。

iOS 26、「写真」アプリにボタンが復活

Image: 小暮ひさのり

こちらがiOS 26の「写真」アプリです。

リキッドグラスのツルッとした透明ボタンで、画面下部に「ライブラリ」「コレクション」といったボタンが追加、「検索」ボタンも大きくなりました。

なお、このボタンは常時表示されるわけではなく、画面をスクロールしている時は「年別」「月別」「すべて」などのボタンが表示され、スクロールをキュッと止めるとこのボタンが表示されるというインタラクティブ性のある見せ方です。

ちょっとわかりにくいと思うので、動画にしました。

Image: 小暮ひさのり

過去のインターフェースと全く同じというわけではありませんが、動線が整理されています。

じっくり長期間使ってみないと実際使いやすいかどうかのジャッジはできないところですが、ファーストインプレッションとしてはiOS 18の写真アプリより僕は使いやすいと感じましたよ。

現場からは以上です。

Source: Apple