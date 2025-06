五感で楽しむ蟹のフルコース。活け蟹専門の名店が移転オープン（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は活け蟹専門店。赤坂の名店が麻布十番に移転オープンしました。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

麻布十番 きた福(東京・麻布十番)

ゲストの目の前でさばく活たらば蟹 写真:お店から

2025年5月「The Tabelog Award」Bronzeを受賞し続け、赤坂で人気を得ていた「赤坂きた福」が、麻布十番駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。赤坂店がオープンから13年経ち手狭になったため、落ち着いて食事を楽しめる大人の街である麻布十番に移転を決意したそう。

料理⻑を務める金田 克繁氏は、長年にわたり日本料理の世界で研鑽を積んできた実力派。小田原・箱根エリアのリゾート施設や、高級宿泊施設の日本料亭などで10年にわたり経験を重ね、日本料理の技を磨いてきました。2018年1月には「赤坂 きた福」の2代目料理長に就任。料理はもちろんのこと、接客やサービスにも力を注ぎ、訪れる方にとって至福の時間になるようにと、細やかな心配りと真心を大切にされています。

料理人の手さばきを見ながら食事を楽しめるカウンター 写真:お店から

大切な日におすすめの個室 写真:お店から

新店舗は料理と同じくおもてなしの心が息づく空間。その内装デザインを手掛けたのは、京都の建築家、木島 徹氏です。多くの名店の建築を監修した木島氏の作る空間は伝統的な美しい和の世界でありながら、現代的な居心地の良さを兼ね備えていて、訪れる人の心を静かに満たしてくれます。凛とした空気感の中、どこか落ち着く優しい温かさを感じられる店内には、金田氏の繊細な手さばきを間近で楽しめるカウンター5席の他、6名用の個室2室と4名用の個室を1室用意。プライベート感を大事にした個室は、接待や会食など、大切な食事会にも最適です。

特大の毛蟹 出典:pateknautilus40さん

「特大毛蟹のコース」44,000円〜では、市場でも滅多に見られない1キロ前後の毛蟹を1人につき1杯用意。蟹の中でも毛蟹は大きさと味が比例することが多いそうで、繊細な甘みで食べ応えのある身と、濃厚な味噌を楽しめます。

見た目も美しい蟹刺し 写真:お店から

他にも身が太く食べ応えのある「活たらば蟹のコース」47,300円〜や、冬季限定で提供される希少なブランド蟹を使用した「スペシャル活松葉蟹のコース」77,000円〜があり、どのコースも新鮮でサイズの大きい蟹を目の前でさばき、お刺身、しゃぶしゃぶ、茹でなど、さまざまな料理で堪能できます。

高級食材を取り入れた贅沢なコースも 写真:お店から

同店では季節ごとにベストの蟹を用意。熟練の技で丁寧に調理し、素材本来のおいしさを最大限に引き出します。さらにウニや鮑、河豚などの高級食材や、季節の食材を取り入れたコースも魅力のひとつ。それぞれの食材が織りなすハーモニーは一皿ごとに驚きと感動をもたらしてくれます。美味と静けさに包まれた「麻布十番 きた福」。接待や会食、デートや記念日などの大切な日に訪れたい素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

たらば蟹刺身 出典:pateknautilus40さん

『この日は、5kg UPの特大たらば蟹と1,1kg UPの特大毛蟹料理を堪能しました。

刺し身や焼き等の色々な食べ方でお腹一杯になりましたWWW

蟹好きには堪らないメニュー構成です。

この日頂いたメニューです。

「雲丹と蓴菜と山芋の酢の物」

「稚鮎と蓼の葉の天ぷら、梅ソース」

「大とろ握り」

「たらば蟹刺身」

「毛蟹刺身」

「焼き毛蟹」

「焼きたらば蟹」

「毛蟹の天ぷら」

「フンドシと甲羅になる部分の身」

「毛蟹と蟹味噌の手巻き寿司」

「たらば蟹の蟹クリームコロッケ」

「たらば蟹の胴体部分」

「毛蟹身解し蟹味噌和え」

「牛時雨煮」

「香の物」

「いくら」

「しじみの赤出汁椀」

「白飯」

「蟹の炊き込みご飯」

「甘夏とヨーグルトのムース、チェリー、白玉、あんこ玉」

また、季節を変えて是非伺いたいと思います』(pateknautilus40さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆麻布十番 きた福住所 : 東京都港区麻布十番3-6-9 十番Mビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 五感で楽しむ蟹のフルコース。活け蟹専門の名店が移転オープン(東京・麻布十番) first appeared on 食べログマガジン.