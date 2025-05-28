SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡ª¡Ú¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Û¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤·¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬ìÔÂô¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¡×
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢³Ø½ÑÇî»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ëSatoru¤µ¤ó¡£
Äó°Æ¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¡Öº®¤¼¤ë¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê½ç¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Êý¤â¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏSatoruÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Û¤Üº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¡Ú´¶Æ°¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë
¢£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ð¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¦¤È¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¾®¤µ¤á¤ÎÀ¸ÃÏ4¡Á6ËçÊ¬
A Íñ¡Ä¡Ä50g¡Ê1¸Ä¡Ë
¡¡µíÆý¡Ä¡Ä40g
¡¡À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä¡Ä40g¡ÊµíÆý¤Ç¤âOK¡Ë
¡¡¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä¡Ä30g
¡¡¥Ð¥Ë¥é¥ª¥¤¥ë¡Ê¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤âOK¡Ë¡Ä¡Ä¹¥¤¤Ê¤À¤±
B ÇöÎÏÊ´¡Ä¡Ä100g
¡¡¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¡Ä5g
¡Î»Å¾å¤²ÍÑ¡Ï
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
¢¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¶¥ë¤ò½Å¤Í¡¢B¤òÎÌ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£
¢¢¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï160¡Á180¡î¤ËÀßÄê¤·¡¢²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¡Ê¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ë¡£
¡¦¿å¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ã¤È¾øÈ¯¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÚÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¡Û
1. ²¼½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òÉ½µ½ç¤ËÎÌ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ä¤ÉË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡Úa¡Û¡£
¡¦Æþ¤ì¤¹¤®¤ë¤ÈÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï£±¤Ä¤º¤Ä·×ÎÌ¤·¤Æ¡£
2. B¤ò¥¶¥ë¤Ç¤Õ¤ë¤Ã¤Æ1¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤á¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡Úb¡Û¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤Çº®¤¼¤ì¤Ð¡¢À¸ÃÏ¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ÆÊØÍø¡£
¡Ú¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¾Æ¤¯¡Û
3. 160¡Á180¡î¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë2¤òÅ¬ÎÌ¤º¤Ä¡ÊÄ¾·Â12cm¤¯¤é¤¤¡ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¾Æ¤¯¡Úc¡Û¡£¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÀ¸ÃÏ¤ò1ËçÊ¬¤º¤ÄÎ®¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£
4. É½ÌÌ¤¬´¥¤¤¤Æ¥×¥Ä¥×¥Ä¤Èµ¤Ë¢¤¬½Ð¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡Úd¡Û¡¢Î¢ÌÌ¤â¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡¦¤¤ì¤¤¤Ê¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
POINT
¡üÀ¸ÃÏ¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤ï¤º¡¢µíÆý80g¤Çºî¤ë¤È¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤Á¤ó¤È·×ÎÌ¤¹¤ë
ºàÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¤ÊÇÛ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¥ì¥·¥ÔÄÌ¤êÀµ³Î¤ËÎÌ¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¼¿ô¤Îg¤òÂ¿¾¯ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤êÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐºàÎÁ¤ÏÎÌ¤Ã¤Æ¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡Ëº®¤¼Êý¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë
¡Öº®¤¼¤ë¡×¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îº®¤¼Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢3¤Ä¤Îº®¤¼Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ý¤¹¤êº®¤¼¤ë¡Ä¥Ð¥¿¡¼¤äÍñ¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢ËÜ½ñ¤Ç¡Ö¤¹¤êº®¤¼¤ë¡×¤ä¡Öº®¤¼¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤Îº®¤¼Êý¡£Ë¢Î©¤Æ´ï¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢º½Åü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ý¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤ë¡Ä¥á¥ì¥ó¥²¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊÌ¤ÎºàÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤Ê¬¤À¤±Æþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëº®¤¼Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡Ä¥´¥à¥Ù¥é¤ò½Ä¤Ë¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Äì¤«¤é¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ëÊýË¡¡£Ë¢Î©¤Æ¤¿ÍñÀ¸ÃÏ¤ËÊ´Îà¤ò²Ã¤¨¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¯¤é¤ó¤Àµ¤Ë¢¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤³¤Îº®¤¼Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¡üÍñ¡ÊÁ´Íñ¡Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»ØÄê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏM¥µ¥¤¥º¡Ê50g¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£L¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏÍñÇò1¸ÄÊ¬¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤ËÎÌ¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÆý»éËÃÊ¬40%¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¡áSatoru¡¿¡Ø¤Û¤Üº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¡Ú´¶Æ°¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù