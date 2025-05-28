Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¤¬¸ì¤ë¡Ö60Âå¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª°ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¤Îºî¤êÊý¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö60Âå¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¿·NISA¤Ç1,800Ëü±ß¤ò3,500Ëü±ß¤ËÁý¤ä¤¹¸½¼ÂÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢60Âå¤«¤é¤Ç¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ç¤¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö60Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¿·NISA¤ò»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö60Âå¤Ç¤âÁ´Á³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ëè·î¥Á¥ã¥ê¥ó¥Á¥ã¥ê¥ó¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¡È¤â¤¦ÃÙ¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤¿»ñ¶â¤Ï°ìµ¤¤Ë¸½¶â¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡È¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¡É¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤ò¶¯Ä´¡£Ã±½ã¤Ê¼è¤êÊø¤·¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬¤¹¤°¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸½¶â²½¤¹¤ì¤Ð´ü´Ö¤òÄ¹´ü²½¤Ç¤¤ë¡£¼Â¤Ï10Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤Î½ÀÆð¤ÊÂª¤¨Êý¤ò´«¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯Ê¬¤Î¸½¶â¤Ï¾ï¤Ë¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È°ÂÁ´ÌÌ¤Î½ÅÍ×À¤âÀâ¤¯¡£¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¸½¶â¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¸½¼ÂÅª¤ËÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¼çµÁÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Ê¬»¶Åê»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÊ¬»¶¤Ï30ÌÃÊÁ°Ê¾å¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³èÍÑ¤ò¡£S&P500¤Ï1¤Ä¤Ç500¼Ò¤ËÅê»ñ¤Ç¤¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤Ê¤é3,000¼Ò¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö³ô¤À¤±¤À¤ÈÉÔ°Â¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ºÄ·ô¤ä¶â¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆOK¡£³ä¹ç¤Ï³Æ¼«¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ò¡×¤È½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö1000Ëü±ß¤¬30Ç¯´Ö¤Ç10%±¿ÍÑ¤Ê¤é4860Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢5%±¿ÍÑ¤Ç¤â2448Ëü±ß¡£¤¿¤À¤·Ç¯¡¹¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ï¾å²¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡È´·¤é¤·¤Æ10%¡É¤Ê¤Î¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÌÜÀþ¤â¡£¡ÖåºÎï¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ç¸«¤ì¤ÐÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄ¹´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¤ä¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÍý¶þ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤âÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÏS&P500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°°ìËÜ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬É¬Í×¡£¡ÈÊ¬»¶¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¡É¤Ç¤â¡¢ËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤êÇ¼ÆÀ´¶¤¬Âç»ö¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ì¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¿·NISA¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ëè·î30Ëü±ß¤ò5Ç¯´ÖÅê»ñ¡á1,800Ëü±ß¡£Ç¯5%±¿ÍÑ¤Ê¤é¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÇÁí³Û2,800Ëü±ß¡¢85ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç3,100Ëü±ß¡¢90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç3,500Ëü±ß¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸½¶â¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ½ç¤òÄÉ¤¨¤Ð¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¤¬ºî¤ì¤ë¡Ù¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö60Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¿·NISA¤ò»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö60Âå¤Ç¤âÁ´Á³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ëè·î¥Á¥ã¥ê¥ó¥Á¥ã¥ê¥ó¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¡È¤â¤¦ÃÙ¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤¿»ñ¶â¤Ï°ìµ¤¤Ë¸½¶â¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡È¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¡É¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤ò¶¯Ä´¡£Ã±½ã¤Ê¼è¤êÊø¤·¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬¤¹¤°¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸½¶â²½¤¹¤ì¤Ð´ü´Ö¤òÄ¹´ü²½¤Ç¤¤ë¡£¼Â¤Ï10Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤Î½ÀÆð¤ÊÂª¤¨Êý¤ò´«¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯Ê¬¤Î¸½¶â¤Ï¾ï¤Ë¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È°ÂÁ´ÌÌ¤Î½ÅÍ×À¤âÀâ¤¯¡£¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¸½¶â¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¸½¼ÂÅª¤ËÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¼çµÁÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Ê¬»¶Åê»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÊ¬»¶¤Ï30ÌÃÊÁ°Ê¾å¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³èÍÑ¤ò¡£S&P500¤Ï1¤Ä¤Ç500¼Ò¤ËÅê»ñ¤Ç¤¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤Ê¤é3,000¼Ò¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö³ô¤À¤±¤À¤ÈÉÔ°Â¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ºÄ·ô¤ä¶â¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆOK¡£³ä¹ç¤Ï³Æ¼«¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ò¡×¤È½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö1000Ëü±ß¤¬30Ç¯´Ö¤Ç10%±¿ÍÑ¤Ê¤é4860Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢5%±¿ÍÑ¤Ç¤â2448Ëü±ß¡£¤¿¤À¤·Ç¯¡¹¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ï¾å²¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡È´·¤é¤·¤Æ10%¡É¤Ê¤Î¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÌÜÀþ¤â¡£¡ÖåºÎï¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ç¸«¤ì¤ÐÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄ¹´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¤ä¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÍý¶þ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤âÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÏS&P500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°°ìËÜ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬É¬Í×¡£¡ÈÊ¬»¶¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¡É¤Ç¤â¡¢ËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤êÇ¼ÆÀ´¶¤¬Âç»ö¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ì¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¿·NISA¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ëè·î30Ëü±ß¤ò5Ç¯´ÖÅê»ñ¡á1,800Ëü±ß¡£Ç¯5%±¿ÍÑ¤Ê¤é¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÇÁí³Û2,800Ëü±ß¡¢85ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç3,100Ëü±ß¡¢90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç3,500Ëü±ß¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸½¶â¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ½ç¤òÄÉ¤¨¤Ð¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¤¬ºî¤ì¤ë¡Ù¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡Ö60Âå¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ÈÊ¬»¶¤È¸½¶â¤Î³ÎÊÝ¤¬´Î¡É¡×¿·NISA³èÍÑ½Ñ
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¡¢PER¤äÍø²ó¤ê¤ÏÌµ»ë¤»¤è¤ÈÃÇ¸À¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡È¥á¥¿¥È¥ì¥ó¥ÉÅê»ñ¡É¤À¤±¡×
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¡¢2025Ç¯¡ÖÍ½ËÉÅªÍø²¼¤²¡×¶ÉÌÌ¤Ç¡ØÀÑÎ©Åê»ñ¤¬ºÇ¶¯¡Ù¤ÈÃÇ¸À
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£