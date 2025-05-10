Á°ÅÄÆØ»Ò¡¡´éÌÌ¥ä¥Ð¤¹¤®£÷¡Ö¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡×ÌÜ¥Ð¥¥Ð¥¡¢¥¢¥´ÆÍ¤½Ð¤·¡¢¤Û¤Ü¥¥ó¥¿¥í¡¼´é¤Ç·ã¥à¥º¸ÀÍÕ¡¡¥È¥ì¥ó¥ÉÁû¤®¡ÖÁ°ÅÄ°µ»Ò£÷¡×¡Ö´é¤ä¤Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤±¡©¡×
¡¡£±£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö·ã¥à¥º¸ÀÍÕ³ú¤ó¤À¤é¥¤¥¹ÇúÈ¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡Ä¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤Î·ã¥à¥º¸ÀÍÕ¡ÖÄ¶¾å¼ê¤ËÌ©Â¤¼ò¾úÂ¤Ãæ¡×¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·ã¥à¥º¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤ò¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³«¤¤¤ÆÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö´éÉÝ¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤ä¾¾ËÜ¤Ë¤â¡¢´é¤Î°µ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ì¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¶¯Îõ´é¤ÇÇ§¤á¤è¤¦¤È¤»¤º¡££²¤ÄÌÜ¡ÖÄãÉÊ¼ÁÊÝ¼¾¥·¥ã¥Äºº»¡Ãæ¤Ë¼Í»¦Ãæ»ß¡×¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´éÌÌ¤ò¥«¥¯¥«¥¯¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¡¢ÌÜ¥Ð¥¥Ð¥¡¢ÀÄ¶Ú¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥¢¥´¤òÆÍ¤½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¿Æ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤Æ¥É¥ä´é¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ê¡ÖÁ°ÅÄ°µ»Ò£÷£÷£÷¤¬¡¡¥Ð¥¥Ð¥²á¤®¤Æ¥Ä¥é¥Ò¡ª¡×¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ª¤â¤í¤¤£÷¡×¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥¥ó¥¿¥í¡¼¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ö´é¤ä¤Ð¡×¡Ö°µ¥¹¥´¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö´é¤Î°µ¤¬¤Ò¤É¤¤£÷¡×¡ÖÁ°ÅÄÆØ»ÒËÜ²È¤È¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£Æ±¤¸´é¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤±¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¥ó¥¿¥í¡¼¡×¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤·¤Æè«Á³¡£ÇúÈ¯¥¤¥¹¤ò¿©¤é¤¤¡¢¡ÖÎÏÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆ¬¤¬¿¿Çò¤Ë¡Ä¡£¥Ï¥¤¡©Ä¶¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤³¤ìÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£