どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、静岡に佇むおおよそ100年の歴史を持つ居酒屋をご紹介したい。お店の名前は「鹿島屋 (かしまや)」だ。

・1928年(昭和3年)創業の静岡が誇る老舗酒場、それが「鹿島屋 (かしまや)」

こちらの居酒屋、創業1928年(昭和3年)の老舗酒場。

1928年(昭和3年)と言えば、日本でラジオ体操が始まり、浜松高等工業学校の教授・高柳健次郎が世界で初めてブラウン管を用いたテレビ実験に成功したり、25歳以上の男子に選挙権が与えられた初の選挙が開催されるなど、日本の現在に続く新しい時代を予感させる種が生まれていった時代となった年。

そんな時代に生まれた美味しい居酒屋は、今なお、多くの人々に愛されています。

・美味しい静岡の旬の食材を味わえるお店、それが「鹿島屋 (かしまや)」

こちらでは静岡の美味しい海と山の食材を心ゆくまで堪能することができる。

まずは本日のメニューの中から、好みのものをオーダーしておきたい。



新鮮なカツオは非常に美味であり、「名代」とメニューに銘を打つ、ということを深く理解できる逸品である。



新鮮なナマコも非常に美味しい食感であり、



日本酒との相性も最高である。



他にも美味しい和牛に



ネギぬた



うなぎのキモなど、そのどれもが素晴らしい味わいなのだ。



もし静岡を訪れるのであれば、激動の時代を乗り越えて愛されてきた約100年続く居酒屋で、美味しいメニューを味わってみてはいかがだろうか?

きっとそこには美味しいだけではない、訪れた人だけが感じられる何かがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 鹿島屋

住所 静岡県静岡市葵区上石町7−15

営業時間

月・火・水・金・土 17:00 〜 22:00

定休日 日曜日

The post 【日本居酒屋紀行】静岡の美味しいものをちょっとずつ、リーズナブルに味わえる最高の居酒屋 / 静岡県静岡市の「鹿島屋 (かしまや)」 first appeared on GOTRIP!.