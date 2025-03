ハッピーセット「ドラえもん」が2025年3月21日(金)から全国のマクドナルド店舗(一部除く)に登場する。今回は2015年3月7日から公開中の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』がモチーフになっている。また同日に「ほんのハッピーセット」も新作に切り替わる。ミニ図鑑『大ピンチずかん ミニ』、マンガ『水族館のサバイバル 特別編』、絵本『ウマはかける』の3冊同時展開となる。

『ドラえもん』の原作は藤子・F・不二雄の同名漫画。何をやってもダメな少年・野比のび太を立派な大人にするため、未来から来たネコ型ロボット・ドラえもんが四次元ポケットからひみつ道具を出し、2人が起こす笑いや感動を描いた生活ギャグまんがだ。『映画ドラえもん のび太の絵世界物語(えせかいものがたり)』はドラえもんの映画45周年記念作品。2015年3月7日から公開中。突然落ちてきた絵の切れ端の中に「はいりこみライト」で入ったドラえもんたちは、不思議な少女クレアと出会う。絵の中の世界「アートリア公国」で、幻の宝石アートリアブルーを巡る冒険が始まる!ハッピーセット「ドラえもん」は、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の映画の世界をモチーフにしたおもちゃ全8種。絵画に描かれた、中世ヨーロッパの世界を舞台に繰り広げられるアートと冒険がテーマの映画で、本作でカギとなるドラえもんのひみつ道具「はいりこみライト」がモチーフになったおもちゃや、劇中のローブの衣装を着たドラえもんのスピナーのおもちゃなど、映画の世界を思い浮かべながら、様々な遊びや仕掛けが楽しめるおもちゃがラインナップされている。今回のおもちゃは、手指を器用に動かす力(身体動作)を育み、アートへの興味や表現力を引き出し、おもちゃの仕組みを論理的に考える遊びも楽しむことができる。「おして遊ぼう!ドラえもんのスタンプ」で紙にスタンプを押したり、「磁石でお絵かき!にっこりドラえもん」の砂鉄でお絵描きをしたりする遊びは、発想を自由に広げる表現力を育むだろう。磁石の力でスピナーをくるくる動かす「くるくる回る!ドラえもんのスピナー」は、手指を器用に動かす(身体動作)遊びの上達が楽しめる。また、息を吹きかけてボールを上下させるタービンのおもちゃ「のぼっておりて!ドラえもんのビーズタワー」など不思議な仕掛けのあるおもちゃは、仕組みを観察して動きを予測する、論理的に考える力を伸ばす。また、映画デザインオリジナルマックカードと劇中のローブの衣装を着たドラえもんのぬいぐるみが抽選で当たるXでの各種企画も用意されている。『ドラえもん』は昭和に生まれた作品であるが、作中に登場するひみつ道具には未来を予見したものも存在する。おこのみボックス→スマートフォン、インスタント旅行カメラ→画像アプリ・ソフトによる簡単な写真加工、まんが製造箱→AI作画……。また行きすぎた科学、政治の横暴や戦争への風刺も題材となっている。映画をきっかけに『ドラえもん』の世界により深く親しむことは、お子さんの発想と知識を広げる糸口となるだろう。映画の世界をモチーフにしたハッピーセットのおもちゃで遊ぶことで、映画の楽しさもさらに広がる。ぜひ、映画とあわせてお楽しみいただきたい。また同じ2025年3月21日(金)から「ほんのハッピーセット」も新作に切り替わる。2025年「ほんのハッピーセット」第2弾となる今回は、図鑑、マンガ、絵本の3冊の本が新登場。『大ピンチずかん ミニ』は、「ハッピーえほん大賞」の審査員をつとめる絵本作家・鈴木のりたけが手がける、子供が陥りそうな「大ピンチ」をユーモアたっぷりに描く大ヒット作品『大ピンチずかん』『大ピンチずかん2』を、マクドナルドオリジナルに再編集した特別版。また、2024年11月に「ほんのハッピーセット」に初登場した「マンガ」の第2弾として、『水族館のサバイバル 特別編』が登場。大人気学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズの『水族館のサバイバル』を特別編集している。さらにNHK『おかあさんといっしょ』『みんなのうた』などの TV番組のアニメーションも手掛けたアニメーション作家、イラストレーター、絵本作家・大桃洋祐描き下ろしの絵本『ウマはかける』も登場する。3冊ともスマートフォンなどで楽しめるデジタルコンテンツ付きだ。※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮を。(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025(C)Noritake Suzuki/Shogakukan(C)2025 Gomdori co., Han Hyun Dong/Mirae N,朝日新聞出版(C)Yosuke Omomoハッピーセット「ドラえもん」第1弾:2025年3月21日(金)〜3月27日(木)全4種、どれがもらえるかはお楽しみ。おして遊ぼう!ドラえもんのスタンプドラえもんの立体フィギュアのスタンプ。飾って楽しむのはもちろん、上部分の底がスタンプになっており、スタンプで遊ぶことができる。くるくる回る!ドラえもんのスピナー劇中のローブの衣装を着たドラえもんの立体フィギュアと、スピナーのおもちゃ。ドラえもんをスピナーに近づけると、中の磁石の力でスピナーがクルクル回りながら進む。のぼっておりて!ドラえもんのビーズタワーボールが上下するタービンのおもちゃ。ドラえもんに息を吹きかけて、バーを回転させると、中のビーズが塔の中心を通り、上まで運ばれる。その後、らせん部分を転がって下に落ち、また上に運ばれるおもちゃだ。のぞいてみよう!はいりこみライトのビューワー劇中に登場するドラえもんのひみつ道具の「はいりこみライト」をモチーフにしたおもちゃ。中を覗くと、映画のシーンが描かれたイラストが見られる。持ち手部分のダイヤルを回すとイラストが切り替わる。第2弾:2025年3月28日(金)〜4月3日(木)全4種、どれがもらえるかはお楽しみ。ノビール水道管の水でっぽう劇中に登場するひみつ道具の「ノビール水道管」を持ったドラえもんの水鉄砲。水の中に入れて背中のボタンを押すと水が入る。ボタンを押すと蛇口から水が噴射される。磁石でお絵かき!にっこりドラえもん劇中の衣装のドラえもんをモチーフにしたおもちゃ。内側に砂鉄が入っており、傾けて隅に集めたあと、ステッキを使って砂鉄を運び、笑顔のドラえもんの顔を完成させる。ボールを入れよう!ドラえもんのピンボール映画の世界が背景になった、お城モチーフのピンボールゲーム。ボールが3つ入っており、指でレバーをはじいて、ボールが入ったカップの点数を競って遊ぶ。絵がつながる!どこでもドアのミラーボックスベレー帽を被ったドラえもんの半立体レリーフが 施された「どこでもドア」のおもちゃ。どこでもドアを開くと、右側にじゃばら状の絵があり、左側の鏡の角度を調整してのぞくと、鏡の中とつながって1枚の絵が見える。第3弾:2025年4月4日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等が提供される場合あり。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮を。(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025