e-Bikeや電動アシスト自転車が対象！BESV「 春に向けたお得なキャンペーン」

BESVは、2025年3月1日(土)より、『春のオプションキャンペーン』と『学生応援キャンペーン』を同時開催します。

BESV「 春に向けたお得なキャンペーン」

BESVは、2025年3月1日(土)より、『春のオプションキャンペーン』と『学生応援キャンペーン』を同時開催。

これまでのキャンペーンでも、特にご好評の声が多い『春のオプションキャンペーン』は、次世代プレミアムe-Bike「BESV」・電動アシスト自転車「Votani」・AI搭載のスマートe-Bike「SMALO」の3ブランド全19モデルを対象としたBIGキャンペーンです。

新車購入時に、併せてお得にオプションセットが同時購入することができます。

また、初開催となるVotaniブランド全4モデルを対象の『学生応援キャンペーン』は、購入時に店頭にて学生証をご提示いただくことで、同社がおススメするL.A.初のカジュアルヘルメット「Thousand ヘルメット Heritage1.0」をプレゼントします。

ライトやフェンダーを標準装備することで、もっと楽しく・安全に、普段使いにぴったりのおしゃれな電動アシスト自転車「Votani」での通学を可能にします。

■『春のオプションキャンペーン』について

ライトやバスケット、フェンダーなど、お客様のライフスタイルに対応した豊富なオプション類を用意しています。

新車購入時に、必要なオプションをお得なセット価格で提供します。

▼キャンペーン概要▼

期間中、新車購入時に対象オプションセットを同時購入できます。

※他のキャンペーンとの併用可

期間 : 2025年3月1日(土)〜4月30日(水)まで。

対象商品 : BESV、Votani、SMALOの全19モデルが対象。

(アウトレット価格対象モデル含む)

対象店舗 : 正規取扱店( https://besv.jp/shop/ )にて。

キャンペーンページ: https://besv.jp/besv-amazing-campaign/

※期間中、新車1台の購入に対して、1セットのみの適用となります。

※セット内容の変更はできません。

▼主なオプションセット例(価格は税込)▼

・【BESV】PSF1輪行セット=18,810円→10,000円

・【BESV】Jシリーズ/バッテリー&バッグセット=47,850円→20,000円

・【BESV】TRS2 XCフルオプションセット=32,300円→10,000円

・【Votani】専用バスケット+ディスプレイカバーセット=9,680円→5,000円

・【Votani】Q3用バスケット・スタンド・キャリアフルセット=19,910円→10,000円

・【SMALO】PX2用リアキャリア=7,590円→5,000円

春のオプションキャンペーン 詳細

■『学生応援キャンペーン』

学生応援キャンペーン

着用が義務化されたヘルメット。

着用率は全国平均で17%(24年.7月警視庁より)と言われています。

かっこ悪いヘルメットはつけたくない!だからこそ、カジュアルなThousand ヘルメットは、制服・私服に関わらず、おしゃれに安全に利用可能です。

便利なマグネットバックルや、ダイヤル式のフィッティングシステム、盗難防止のPOPロックや、ヴィーガンレザーストラップを採用し、高いデザイン性と、利便性、そして何よりも安全性を完全に満たします。

Votaniは、通学に必須の前後フェンダーや、夜間を安全に照らすオートライト機能、路面の段差を吸収するフロントサスペンションを搭載したエントリーモデルのVotani(ヴォターニ)は全4モデル。

BESVの誇るアシスト制御技術「スマートアシストモード」を「オートモード」として搭載し、滑らかでパワフルなアシスト走行を実現しながらも、価格を抑えたエントリーモデルとして、人気のシリーズです。

▼キャンペーン概要▼

期間中、Votaniの新車購入時にヘルメットを1つプレゼント。

※他のキャンペーンと併用可

期間 : 2025年3月1日(土)〜4月30日(水)まで。

対象商品 : Votani H3、Q3、F3、Q5の全4モデル

プレゼント : Thousand ヘルメット Heritage1.0シリーズ

対象店舗 : Votani正規取扱店( https://besv.jp/shop/ )にて。

キャンペーンページ: https://besv.jp/besv-amazing-campaign/

ヘルメット商品 : https://besv.jp/recommended-accessories/heritage1/

※店頭で学生証のご提示が必要となります。

(契約/お支払いはご家族の方でも問題ありません)

※プレゼントヘルメットは、Thousand ヘルメット Heritage1.0の内、同社に在庫のあるカラー/サイズに限ります。

在庫状況は店頭にて確認してください。

学生応援キャンペーン 詳細

■開催中のキャンペーン

現在、全てのキャンペーンと併用が可能な「バッテリー延長保証キャンペーン」も2025年3月末まで開催しています。

3キャンペーンを同時開催している、お得な期間となります。

■ブランド紹介

- BESVブランド - https://besv.jp/products/

<PSシリーズ>デザイン性と快適性に優れたミニベロモデルは、カーボンフレームや折り畳みモデルまで、3モデルを展開しています。

<Jシリーズ>軽量&走行性の高いスポーツバイクモデルは、街乗りからスポーツ走行まで、オールマイティに楽しめる4モデル。

<CFシリーズ>シティ、アーバンライド向けのCFシリーズは、チャイルドシート取り付けにも対応した、24インチモデルと、スポーティな26インチの2モデルを用意。

<TRシリーズ>フルサスモデルとハードテールモデルと、オフロード走行に特化したモデルからオプションを取り付けSUV的な利用も可能な、全4モデル

BESV

- Votaniブランド -※学生応援キャンペーン対象4モデル https://besv.jp/products-votani/

BESVのアシスト制御を用いたエントリーブランドのVotaniは、

前輪モーターと内装変速を組み合わせ、オートライトに前後フェンダーなど標準装備も充実。

初めての電動アシスト自転車にもおすすめのシリーズです。

Votani

- SMALOブランド - https://besv.jp/products-smalo/

「AIドライビングシステム」と、「IoT技術」を搭載したスマートeバイクです。

アシストプログラムはAIによって制御され、スマートモードのみで、常に滑らかでパワフルな走行が可能。

さらにLX2はオートマ7段変速を搭載。

究極にシンプルなe-Bikeです。

また、IoT機能を実装しており、e-Bikeの新たな未来を提案します。

SMALO

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post e-Bikeや電動アシスト自転車が対象!BESV「 春に向けたお得なキャンペーン」 appeared first on Dtimes.