2018年に6人でデビューし、2023年5月23日から高橋海人・永瀬廉の2人体制で再始動した「King & Prince」。グループとしての新会社「King & Prince株式会社」を設立し、2人が共同で代表取締役社長を務め株主も2人だと公表したことでも話題になった。

FNS歌謡祭で厳しい声

新体制になってからも人気の勢いを失速させることはなく、今年の『FNS歌謡祭 第2夜』(フジテレビ系)にも出演したふたりだが、ネットではその歌唱に対し厳しい声が寄せられている――

12月11日に18時30分から22時前まで生放送された『FNS歌謡祭 第2夜』。高橋と永瀬が登場したのは番組の後半戦で、今年リリースの最新曲「WOW」を披露。

「WOW」は作詞作曲や振付にアーティストの三浦大知が携わっており、SNSでは 「ダンスに大知ismあって、それをこなしている二人カッコよすぎ」「楽しそうにWOW歌って踊ってくれてありがとう」と激励のコメントが多数寄せられた。一方で、一部からは

《高橋くんは歌が前より上達して頑張ったんだなって思ったけど、永瀬くんどうしたんだろう……》

《ダンスかっこいいのに、永瀬くんの歌声が気になった。調子悪かったのかな……》

《FNSって毎回普段通り歌えない歌手が出てきて話題になってるよね。生歌だったからなのか、今回は永瀬くんの音程のズレが気になった》

と心配の声も…。

永瀬廉、不調の原因

永瀬の不調の原因はなんだったのか。実は、今年に入って耳の怪我を理由に活動を一時休止していた時期があった。

「5月29日と30日に大阪で開催されたライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』への出演予定でしたが、29日の公演準備の際に右耳を負傷し、めまいの症状が見られたため病院で受診。その結果、耳の中にも傷があり手術を受け、2週間程度の療養期間が必要な状態に。急遽出演を取りやめ、6月12日まで一時活動を休止することとなりました」(芸能関係者)

復帰から間もないタイミングにもかかわらず、7月6日放送の『THE MUSIC DAY 2024』(日本テレビ系)に出演し「halfmoon」を歌った永瀬。当時も「いつもと違って音がとれていない…」と永瀬の歌唱力について賛否の声があがったが、事情を知っているファンからはむしろ心配されていたという。

そして耳の怪我から半年経ち落ち着いてきた今月に『FNS歌謡祭』への出演が決定。しかし今度は放送当日に、『FNS歌謡祭』公式SNSが公開した歌唱曲紹介の動画での永瀬に対し「鼻声気味だけど大丈夫かな…」と声が寄せられ、再びファンから体調の心配をされていた。

度重なる体調不良を心配していたファンからすると、今回高橋とともに楽しそうにパフォーマンスをしている永瀬の姿を見られているだけで、安心するのかもしれない。永瀬には無理せず自分のペースで楽しんでほしい。