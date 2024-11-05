ローソンの新作スイーツ、新食感チーズケーキ「ミルキーフロマージュ」発売、ヨーグルト風味ムースのクレープ「ヨーグルプ」、「大人のモンブラン 台湾カステラ風」も
ローソンは11月5日、全国の店舗で新作スイーツ3品を発売した。
ラインアップは、「ミルキーフロマージュ」「大人のモンブラン -台湾カステラ風-」「ヨーグルプ」。いずれも、11月5日夜放送のテレビ番組「THE神業チャレンジ」(TBS)の企画から生まれた商品。
ローソン Uchi Café「ミルキーフロマージュ」「大人のモンブラン -台湾カステラ風-」」「ヨーグルプ」
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◆Uchi Café ミルキーフロマージュ(322円)
なめらかなチーズケーキ、とろけるチーズペーストに、パリパリのホワイトチョコをコーティングした新食感チーズケーキ。11月5日の夕方ごろ発売。
ローソン「Uchi Café ミルキーフロマージュ」
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◆Uchi Café 大人のモンブラン -台湾カステラ風-(397円)
珍しい味わいに仕上げたモンブラン。台湾カステラ風生地に、ペッパーチーズクリームを重ね、マロンクリームを絞っている。11月5日の夕方ごろ発売。沖縄地域では商品仕様が異なり、価格が416円となる。
ローソン「Uchi Café 大人のモンブラン -台湾カステラ風-」
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◆Uchi Café ヨーグルプ(346円)
ドライフルーツやナッツが入ったヨーグルト風味のムースを、クレープ生地で包んだスイーツ。ふんわり軽い食感を楽しめるという。11月5日発売(青森･秋田エリアは夕方ごろ発売)。沖縄地域のローソンでは販売しない。
ローソン「Uchi Café ヨーグルプ」
■ローソン 公式サイト