日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は島根県松江市で多くの地元の人々を魅了している幻のラーメンをご紹介したい。

お店の名前は「太平楽」だ。

・松江市民に愛される幻のラーメン、それが「太平楽」

こちらのお店、昭和30年頃から国鉄マンだった店主が夫婦でラーメンを提供しはじめたお店とのこと。松江駅から歩いて3分ほどの場所にあるのだが、見た目にはおおよそラーメン店とは思えない。



また営業しているのは月曜日、木曜日、金曜日の3日間のみで、10時開店で午前中でラーメンが売り切れ、となった場合は午前中には閉店となってしまう。松江市民に非常に人気のお店であることと、営業日が限られていることから、ラーメンをこよなく愛する人々からは、幻のラーメンとも呼ばれているのだ。



・ラーメンだけで勝負、それが「太平楽」

こちらのお店、店内にはメニューが存在するが、ラーメンのみで、他のメニューは一切存在していない。

長年このスタイルでラーメンを提供し続けているのに、未だに回転するとすぐに満席になるこちらのお店は、松江のソウルフードとも称されるほどで、「松江クラシック」というラーメンのスタイルを確立したお店、とも呼ばれているのだそうだ。



さまざまな情報を記載してしまったのだが、こちらのラーメンを味わえば、なぜこちらのお店が未だに多くの人々に愛されているのかが、わかるだろう。

提供されるラーメンは一見薄い味わいを想像してしまうかもしれないが、ひとくち丼からスープを飲めば、その濃厚な味わいに驚いてしまう。



そしてその濃厚で旨味たっぷりのスープをしっかりと受け止めてくれるのが中太ちぢれ麺。麺をすすり上げるとともにスープのもつ香りが鼻腔を突き抜けていく。そしてゆっくりと濃厚な旨味が口の中で広がっていくのだ。



もし島根県松江市を訪れることがこちらのお店を訪れてみてはいかがだろうか?

そこには長い間地元の人々に愛されてきた、愛されるためにラーメンの味わいを積み上げてきた、まさに宝物のような味わいがある。

そんな宝物のような味わいを旅先で味わったのなら、きっとまたこの街に戻ってきたくなるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 ますや 駅前店

住所 島根県松江市朝日町487

営業時間 月曜日、木曜日、金曜日 10:00から昼前後 麺が無くなり次第、終了。

定休日 火曜・水曜・土曜・日曜



