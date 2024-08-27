ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤¬¡Ö¸ÓÅÄ»ö·ï¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿VR¥¢¥×¥ê¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡Åö»ö¼Ô´¶³Ð¤äË×Æþ´¶¤Ç²á¹ó¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤òÄÉÂÎ¸³

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Part 1: Overview (From "The Last Bastion: Criminal Justice and Retrials" Chapter 4: "I Stand Undefeated") Note: Ages are as of the publication date on October 22, 2023
Part 2: Interrogation (From Recorded Tapes)
Part 3: The Path to the Retrial
Special Contribution: David. T. Johnson at University of Hawaii, "Prosecutors Are Wrong about Being Wrong" Published in Shizuoka Shimbun on April 25, 2024.
Credits
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