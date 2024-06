ベン・アフレック(51)が、妻ジェニファー・ロペス(54)と米ビバリーヒルズに購入した豪邸から所有物をすべて運び出したと報じられた。ある情報筋によると、ベンはジェニファーがイタリア旅行中に自分の荷物を持ち出したという。ベンはすでに家を出て借家で暮らしており、今月には2人が豪邸を秘かに売りに出したという話題が持ち上がっていた。ベン・アフレックとジェニファー・ロペスは今年5月に破局説が浮上し、2人がすでに別居していると報じられた。

複数の現地メディアは、ベンはジェニファーと暮らしていたビバリーヒルズの豪邸を出て、ブレントウッド地区にある豪華借家で暮らしていると伝え、ベンが借家から出入りする姿も掲載していた。今月には、ベンとジェニファーがビバリーヒルズの豪邸を秘かに売りに出したことや、ジェニファーが元恋人アレックス・ロドリゲスと過ごした米ニューヨークへの引っ越しを考えているという話題が持ち上がった。さらに米メディア『People.com』は28日(以下、現地時間)、ベンがビバリーヒルズの豪邸から自分の所有物をすべて運び出したと伝えたのだ。2人に近い情報筋によると、ベンはジェニファーがイタリア休暇から帰国する前に自分の荷物をすべて持ち出したという。ジェニファーは20日、イタリアのアマルフィ海岸にある高級リゾート地、ポジターノで友人達と一緒に休暇を過ごす様子が目撃されていた。別の情報筋は同メディアの取材に対し、「ベンは今もブレントウッドの借家で暮らしています。住み始めてから、2か月近くになりますね」と語り、こう続けた。「彼は元気そうですよ。毎日オフィスに滞在して、仕事に集中しているようです。子ども達と会う時間も作っています。」ベンは元妻で女優のジェニファー・ガーナー(52)との間に、バイオレットさん(18)、フィンさん(改名前はセラフィーナ、15)、サミュエルくん(12)の3人の子ども達がいる。ジェニファー・ガーナーはベンの借家を何度も訪れているようで、父の日を迎えた今月16日にも彼女の姿が目撃されたが、子ども達の姿は見られなかった。一方でジェニファー・ロペスはイタリア休暇から帰国後の26日、ベンのオフィスを訪れる姿がキャッチされた。現地メディアが掲載した写真では、サングラスをかけたジェニファー・ロペスが、女性が運転する車両の助手席に無表情で座る姿が写っていた。画像は『Jennifer Lopez Instagram「Always the best time with my love, my husband」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)