ブラッド・ピット(60)が、恋人イネス・デ・ラモンさんと子どもを持つことに「100%乗り気」であると報じられた。ある関係者によると、ブラッドはアンジェリーナ・ジョリーや子ども達との関係が悪化する中、イネスさんの存在が癒しになっているという。ブラッドはイネスさんと人生をやり直すことを喜んでおり、彼女が「素晴らしい母親になる」とも話したそうだ。ブラッド・ピットはアンジェリーナ・ジョリー(49)と2014年に結婚し、養子の長男マドックスさん(22)、次男パックスさん(20)、長女ザハラさん(19)、実子の次女シャイロさん(18)、双子の三女ヴィヴィアンさん&三男ノックスくん(15)という6人の子どもに恵まれた。しかし2016年にアンジェリーナが離婚申請し、その後は裁判が泥沼化している。

両親の法廷争いが続く中、子ども達の何人かは父の姓を名乗ることを望まないようで、これまでにマドックスさん、ザハラさん、ヴィヴィアンさんが“ピット”姓を使用していないと報じられた。さらに5月には、シャイロさんが“ピット”姓を外すため、18歳の誕生日に法的書類を提出した。ある情報筋によると、ブラッドは次女シャイロさんが自身の姓を捨てることに気付き、心を痛めているそうで、「彼は子ども達を愛しているし、会いたいのです」と話していた。アンジェリーナとの法的問題や子ども達との溝が深まる中、ブラッドは恋人イネス・デ・ラモンさんとの関係をより強固なものにしているという。イネスさんはセレブ御用達のジュエリーブランド「アニータ・コー(Anita Ko)」の副社長で、ブランドの公式Instagramでモデルとしても登場している。2019年に俳優ポール・ウェズレイ(41)と結婚するも、2022年9月に破局を発表。年齢については、現在31歳または34歳と伝えられている。ブラッドとイネスさんは2022年11月にロマンスが浮上し、2023年12月にはブラッドの60歳の誕生日を祝うため、2人がパリで休暇を過ごす姿がキャッチされた。今年2月にはブラッドがイネスさんとの同棲生活を始めたと報じられ、4月には米カリフォルニア州サンタバーバラのビーチで早朝の散歩をする場面が目撃されるなど、順調な交際を続けているようだ。英メディア『Daily Mail Online』が現地時間13日に報じたところによると、ブラッドはイネスさんと新たな人生を築き上げることに、積極的な気持ちでいるという。ある関係者は同メディアの取材に応じ、「ブラッドにとって、基本的に子ども達との関係がないことは壊滅的なことです。そんな中、イネスは本当に癒しの源となっている。実際に2人の距離を縮めてくれたのです」と語った。この関係者によると、ブラッドはイネスさんとの子どもを持つことにも乗り気だという。「彼の人生において、子どもを増やすことに問題はありません。イネスはまだ若いし、ブラッドは彼女が子どもを望むなら100%乗り気だと言っています。彼はイネスと人生を築くというアイデアも気に入っている。検討すべきことなど何もないのです。」「ブラッドは、イネスなら素晴らしい母親になると言っていました。彼女は忍耐強く、のんびりしていて、ユーモアのセンスもあるんです。」そして「つまり、2人の関係は順風満帆で、ドラマなどありません。彼はイネスと長い目で交際しているのです」と付け加えた。画像は『Bullet Train Instagram「Wishing I was a cake right now.」』『Anita Ko Instagram「NEW gorgeous pieces that I’m in love with!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)