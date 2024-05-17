¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¼êÉÁ¤T¥·¥ã¥Ä¤äºÆÀ¸¥Ç¥Ë¥àT¥·¥ã¥Ä¤â¡ª¡ÖBettySmith¡×¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¸¡¼¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBettySmith(¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹)¡×¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤ä¤Þ¾¦»ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¹¥Õ¥©¡¼¥¨¥ë¡×¤È²¬»³´ë¶È¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¡£¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ò5·î¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬»³»Ô¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡¢¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤äÀ¤³¦¤Ë°ìÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤¼êÉÁ¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¹ñ»º¥¸¡¼¥ó¥ºÁðÁÏ´ü¤«¤éÁÏ¶È¤òÂ³¤±¤ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¡£¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£´ü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ëT¥·¥ã¥Ä
¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¹¥Õ¥©¡¼¥¨¥ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿3L¡Á6L¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£ÁÇºà¤ÏÌÊ100¡ó¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×6,490±ß(ÀÇ¹þ)¤È¡Ö¥Ù¥Æ¥£¤Á¤ã¤óÁêÎÉ»É½«¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×7,590±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§¤òÅ¸³«¡£¡ÖBetty¡ÇsFarmNewprint¥ê¥ó¥¬¡¼T¥·¥ã¥Ä Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¤È¡ÖBIGSMITH¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×³Æ6,490±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î1¿§¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ä¥Õ¥©¡¼¥¨¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥Ù¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×5,390±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎS¡ÁXL¤òÅ¸³«¡£Betty¡Çs Store¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ë¥à¤òºÆÀ¸¤·¤¿½Û´Ä·¿T¥·¥ã¥Ä
À¤³¦¤Ë°ìÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤¼êÉÁ¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥¡¡¼¥à ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼êÉÁ¤T¥·¥ã¥Ä¡×³Æ10,780±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢³ÆÊÁ°ìÅÀ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎS¡ÁL¥µ¥¤¥º¤Ç1ÊÁ¤Ë¤Ä¤1¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Betty¡Çs Store¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¾®Êª¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ï¥®¥ì¤ä¤Ï¤¸Å¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»å¤¯¤º¤ËÌá¤·¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤ËºÆÀ¸¤·¤¿¡¢½Û´Ä·¿¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò³«È¯¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤«¤éT¥·¥ã¥Ä¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ç¥Ë¥àT¥·¥ã¥Ä¡×8,690±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¡£Betty¡Çs Store¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Îº£´ü¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥À¥¤À÷¤á¤äBIGSMITH¥ê¥×¥í¥À¥¯¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢70¡Á80s¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¡¢¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹HP¡§https://betty.co.jp
¥Ù¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://bettysmith-onlineshop.com/
(»³ËÜ¤¨¤ê)