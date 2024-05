ディズニーストアに「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年した「ドナルドダック」が主役のアニバーサリーコレクションが登場!

さらに「ドナルド90周年号外」の配布やオリジナルカードのプレゼントなど、ワクワクする企画が盛りだくさんです☆

ディズニーストア「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 アニバーサリーコレクション

販売スケジュール:

先行販売:2024年5月21日(火)先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp通常販売:2024年5月24日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/donald-duck/2024/

グッズ名・価格:※一例

ぬいぐるみ 5,800円(税込)ぬいぐるみキーチェーン 2,400円(税込)ティッシュボックスカバー 4,400円(税込)Tシャツ 4,500円(税込)巾着 1,200円(税込)時計 8,800円(税込)ピンバッジセット 6,000円(税込)ショルダーバッグ 4,900円(税込)腕時計 7,200円(税込)クッション 3,300円(税込)【HillValley】ポップコーン 1,000円(税込)バッグチャーム 1,500円(税込)

ディズニーストアから「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したアニバーサリーコレクションが登場。

スクリーンデビュー作品『かしこいメンドリ』や『三人の騎士』など、ドナルドの代表的な作品をフィーチャーしたメモリアルなアートが使用されます。

さらに、テレビ番組『ミッキーマウス・クラブ』からインスパイアされたユニークなアートを用いたコレクションも登場。

ぬいぐるみをはじめ、アパレルやライフスタイル雑貨、ステーショナリー、お菓子など、バラエティ豊かなグッズが展開されます。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは「ドナルドダック」のトレードマークであるマリンルックに90周年のロゴ入りのリボンを付けた、特別感溢れるデザインです。

アパレルは、ユニセックスなデザインのブルゾンをはじめ、スカートやドナルドの帽子をモチーフにしたベレー帽、ショルダーバッグなどが展開されます。

大きなドナルドのフェイスロゴが印象的なクッションや、帽子を外すと中からティッシュが取り出せるティッシュボックスカバーなどのかわいいグッズも集合。

おうちの中でもお祝いムードを楽しめるグッズばかりです☆

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」からドナルドダックのアニバーサリーをお祝いするぬいぐるみが新登場

ラインナップ・価格:

・うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ドナルドダック 1,400円(税込)

・うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ヒューイ、デューイ、ルーイ、スクルージ・マクダック 各1,100円(税込)

うるんだ瞳、ぽちゃっとした体がかわいい大人気シリーズ 「うるぽちゃちゃん」から、アニバーサリーにぴったりなぬいぐるみが登場。

主役の「ドナルドダック」は、パーティーハットを頭にちょこんとのせたおめかしスタイルで、両手には“BIRTHDAY”の文字がプリントされたカラフルなガーランドを持っています。

さらに「ドナルドダック」の甥っ子のわんぱくトリオ「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」と、大金持ちのおじさん「スクルージ・マクダック」もラインナップ☆

ドナルドダックスクリーンデビュー90周年記念デザインのギフトカード、eギフトカードが新登場

価格:各5,000円(税込)

販売店舗:

・ギフトカード:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗、ディズニーストア. jp

・eギフトカード:ディズニーストア. jp

ディズニーストア店舗とディズニーストア. jpで利用できるギフトカードと、eギフトカードに「ドナルドダック」90周年記念デザインが登場。

プラスチックタイプのギフトカードは「ドナルドダック」がスクリーンデビューした1934年にちなんで1,934枚の数量限定発売です。

さらに、SNSなどで手軽に贈ることができるディズニーストア. jp限定のeギフトカードも発売されます。

「ドナルドダックスクリーンデビュー90周年号外」を期間限定で配布

配布日:2024年6月8日(土)、6月9日(日)

配布店舗::

・ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗

・DISNEY MAGICAL POP UP STORE 岡山会場 イオンモール岡山

・ディズニーストア. jp(お買い物商品に同梱)

・愛知(名古屋ゲートタワーモール前)

・大阪(HEPナビオ前)

「ドナルドダック」の90周年を記念した「ドナルドダックスクリーンデビュー90周年号外」が登場。

“the DUCK FAMILY TREE”の紹介やディズニーストアオリジナルグッズのアート紹介など、内容盛りだくさんの号外が、ディズニーストアと一部地域の街頭で配布されます。

※各日なくなり次第配布終了となります

※ディズニーストア. jpは、6月8日(土)10:00〜6月9日(日)23:59までの注文分が対象となります

ディズニーストアじゃんけんにドナルドダックスクリーンデビュー90周年記念デザインのオリジナルカードが登場

対象期間:2024年5月28日(火)〜6月9日(日)

対象店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗、DISNEY MAGICAL POP UP STORE 岡山会場 イオンモール岡山

ディズニーストアでキャストとじゃんけんをして“あいこ”になった方にプレゼントしている「オリジナルカード」

オリジナルカードに「ドナルドダック」90周年記念デザインが登場します。

※各日なくなり次第終了となります

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店/ディズニーフラッグシップ東京「特別な店舗装飾」

実施期間:2024年5月21日(火)〜7月1日(月)

実施店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニーフラッグシップ東京

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店とディズニーフラッグシップ東京にて、期間限定で特別な店舗装飾を展開。

東京ディズニーリゾート店では「ドナルドダック」へのメッセージコーナーや、「ドナルドダック」のアートと一緒に写真撮影ができるフォトスポットなどが登場し、ワクワクする空間が用意されます。

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバー対象のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間:2024年6月4日(火)〜なくなり次第終了

プレゼント品:オリジナル丸型ポーチ

対象者:ディズニーストアにて6,000円(税込)以上購入された方

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバー対象のプレゼントキャンペーンを開催。

ディズニーストアにて税込み6,000円以上購入された方に、オリジナル丸形ポーチがプレゼントされます。

※ディズニーストア店舗では、ディズニー★JCBカードでお買い物の方、ディズニープラス(ドコモからディズニープラスに加入した方)に加入されている方も対象です

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したグッズやイベントが盛りだくさんのスペシャル企画。

ディズニーストアにて2024年5月21日より順次販売が開始される「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 アニバーサリーコレクションの紹介でした☆

