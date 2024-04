女優デミ・ムーア(61)が、ミラノで開催された「ドルチェ&ガッバーナ」の40周年記念イベントに出席した。会場に現れたデミは、全身が透ける煌びやかなメッシュドレスを纏い、大きな注目を浴びた。現在も美しいボディをキープするデミの姿に、SNSでは「最高に綺麗!」「61歳なのに素晴らしい脚!」といった絶賛の声が多数あがっている。【この記事の動画を見る】現地時間6日、イタリアの都市ミラノにあるパラッツォ・レアーレで、ファッションブランド「ドルチェ&ガッバーナ」の創立40周年を記念する展示会が開催された。

パラッツォ・レアーレは、ドゥオーモ広場にある13世紀ネオ・クラシックの建築物で、ミラノ公国の王宮として使用された歴史ある建物だ。かつては皇帝ナポレオンが暮らしたこともある。手前には、世界最大級のゴシック建築として有名なミラノ大聖堂がそびえ立つ。「ドルチェ&ガッバーナ」のイベントは同日夜に開始され、ライトアップした会場前ではデミ・ムーアが大胆なドレス姿で登場した。デミが着ていたのは、全体が煌めくシルバーのメッシュ素材によるシースルーのロングドレスだ。身体にフィットしたタイトなデザインで、ラウンドネックと長袖、ストレートのスカートは床まで伸びる長さだ。ドレスの下には黒いブラとハイウエストのショートパンツを合わせ、同色のハイヒールサンダルを履いていた。腰の下まであるダークなロングヘアを下ろし、メーキャップはナチュラルな仕上がりだ。デミが透けるドレスを着て美ボディを披露すると、61歳という年齢を感じさせないスタイルの良さに、SNSでは称賛のコメントが続々と寄せられた。「デミ・ムーアは、いつも通りに美しい!」「デミは最高に綺麗だわ。」「61歳というのに素晴らしい脚だ!」「まさにアメリカン・ビューティだね。」「見事だ!」この日の会場では、大御所女優ヘレン・ミレン(78)やスーパーモデルのナオミ・キャンベル(53)、モデルのロージー・ハンティントン=ホワイトリー(36)、女優リリー・ジェームズ(35)らが黒い衣装を纏い、続々と登場した。また歌手で女優のシェール(77)が、かなり年の離れた恋人で音楽プロデューサーのアレクサンダー・“AE”・エドワーズ(38)と仲良く寄り添って現れる場面もあった。「ドルチェ&ガッバーナ」の共同創設・経営者であるドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナは、英紙『Financial Times』のインタビューに応じ、今回の展示会に対する思いを伝えた。ステファノは、「私達の夢は、新しい世代にインスピレーションを与えること。彼らが感じたことを表現するように促し、彼らに勇気を与えることです」と語った。そしてドメニコは、「私達は若者に、芸術の仕事をありふれたものや同じようなものになりがちなものとは違う選択肢、いわば退屈や均一化に対抗する力として見てほしいのです」と言うと、こう付け加えた。「このプロジェクトが若者達にとって、すべてのプロセスに含まれる創造性と職人技に驚嘆するきっかけになれば、私達は本当に幸せだと感じるでしょう。」画像は『Demi Moore Instagram「Saying yes to a night out!」「Shimmered and shimmied the night away」』『Vogue Instagram「The opening of @DolceGabbana’s ‘From the Heart to the Hands’」』『Dolce&Gabbana Instagram』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)