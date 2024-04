イギリスの動物園で3月19日、希少種のコウモリが出産する瞬間をカメラが捉えた。陣痛が起きている間も、赤ちゃんが誕生する瞬間も、コウモリは天井のネットからぶら下がったままだった。誕生したばかりの赤ちゃんコウモリは、へその緒のおかげで地面に落ちることはなく、母親は生まれたばかりの赤ちゃんを抱きかかえ、ぶら下がったままケアをし始めたという。テックインサイト編集部では、この動物園にインタビューを試みたところ、同種のコウモリは飼育環境下で世界に約120匹しかおらず、出産シーンがカメラで捉えられたのは貴重なことと明かしてくれた。

【この記事の動画を見る】英ノーサンバーランド州フェルトンにある「ノーサンバーランド動物園(Northumberland Zoo)」で、絶滅危惧種に指定されている「コモロオオコウモリ(Livingstone fruit bats)」の"セリーン(Selene、6)"が出産した。先月19日午後3時頃、飼育員はセリーンがソワソワしながら自分の体を舐めていることに気付いた。いつもと違う様子のセリーンに困惑したスタッフだったが、陣痛が始まっていることが分かり、カメラを回して出産の一部始終を捉えることに成功した。その動画には、天井のネットにぶら下がりながら、自身の下腹部を何度も舐めるセリーンの姿が映っている。普段は足で天井のネットに掴まり逆さまの体勢だが、陣痛が始まったセリーンは、翼の先端についている指で天井のネットに掴まって、重力を利用して分娩を促そうとしていた。それから約2時間、セリーンは足でぶら下がったり手でぶら下がったりと、何度も体勢を変えて陣痛に耐え、ついに赤ちゃんが誕生した。手でぶら下がった状態のセリーンから誕生した赤ちゃんコウモリは、へその緒だけでセリーンからぶら下がっていた。地面に落ちてしまうのではないかとヒヤリとするが、セリーンは足でぶら下がる通常のポジションに戻るとすぐに赤ちゃんを抱きかかえた。その後、出産を終えたセリーンのもとには仲間の"シマ(Sima、4歳)"が近寄り、一緒に赤ちゃんを舐めてケアを始めた。シマは昨年11月に、同園で初めて誕生した同種のコウモリ"ハドリアン(Hadrian)"の母親だ。これまでに、コモロオオコウモリが我が子以外の世話をする"アロペアレント・ケア"を行う姿は、一度も観察されたことがなかった。同園は、「今回アロペアレント・ケアのシーンも撮影できたことで、コモロオオコウモリが考えられていたよりも複雑な社会性を持っていることが証明されました。これは同種のコウモリだけではなく、コウモリ全般の知名度や認識を高めることに繋がります」と説明する。コモロオオコウモリは野生で約1200匹、飼育環境下では約120匹しかいないとされており、世界で3つの動物園でしか飼育されていないため、出産の現場に立ち会えるのは珍しい。毎日世話をしている飼育員ですら、出産に立ち会えたことに驚いていたそうで、出産の一部始終を捉えた映像は非常に貴重なものとなった。また驚いたことに、セリーンのあとにも"ティア(Thea、2歳半)"という別のメスが出産していることが分かった。同時期に誕生した2匹の赤ちゃんコウモリは元気に成長しており、生後3か月頃から徐々に親離れが始まるそうだ。同園の学芸員マキシン・ブラッドリーさん(Maxine Bradley)は、このように当時を振り返っている。「このような希少種が誕生する瞬間に立ち会うことができたのは、信じられないような瞬間でした。また、こうしてカメラに捉えて世界に発信できたのは、息を呑むような素晴らしい経験になりました。」「20メートルほど離れた場所から、セリーンの出産を手助けできずに見守ることしかできず、『ダメかもしれない』と思う瞬間もありました。しかし無事に出産を乗り越えてやり遂げたセリーンを見て、一安心しましたね。」セリーンの出産がきっかけで、ある大学から連絡があったと言い、出産過程におけるアロペアレント・ケアや他のコウモリとの関係性などに関する論文が執筆・発表される予定だという。また同園では、コモロオオコウモリの野生の個体数を増やすためにコモロ諸島を拠点に活動する非政府組織「Dahari」をサポートしていると言い、教育目的のため同組織にも動画が共有された。マキシンさんによると、同園でのコモロオオコウモリの展示は、同種のコウモリだけでなくコウモリ全般の知名度や認識を高めることを目的にしているそうで、こう明かしている。「このコウモリはミッキーマウスのような耳や大きな目、キツネのような毛並みの可愛らしい顔つきをしています。今後もコモロオオコウモリの繁殖を続け、願わくは再び出産やアロペアレント・ケアなどの行動を動画に収めたいですね。」ちなみにセリーンの出産動画を見た人々からは、「これは思わず見入っちゃうね」「自然は素晴らしい」「動画を見ながら、思わず息を止めちゃうほどハラハラした」といったコメントが寄せられていた。