米フロリダ州のゴルフ場で先月20日、体長4メートル超のワニが大きなカメを口に頬張る姿が目撃された。当時、このゴルフ場にいた男性は銃声のような音を聞いたそうで、それはワニがカメの甲羅を噛み砕く音だと分かった。衝撃の写真がネット上で公開されると、「これが自然の掟か」などといった声があがっている。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。衝撃の写真は先月20日、米フロリダ州ネープルズにあるゴルフ場で撮影された。同ゴルフ場の14番ホールにいたケイシー・ヤーブローさん(Casey Yarbrough)は突然、聞き慣れない音を耳にした。ケイシーさんは、「まるで銃声のような大きな音が聞こえたんです」と当時を振り返る。

いったい何の音だったのか、周囲を見渡しても分からなかったため、ケイシーさんはそのままゴルフを続行した。そして14番ホールを終えようとした頃、奇妙な音の正体が明らかになった。ケイシーさんの視線の先には、体長14フィート(約4.2メートル)ほどの巨大なワニがいた。そしてそのワニの口には、カメがくわえられていたのだ。カメは体重50ポンド(約23キロ)ほどありそうな、ワニの口には収まらない大きさだったが、ワニはこのカメを捕食していた。ケイシーさんが耳にした音は、強靭な顎の力でカメの甲羅を砕いた音だった。ケイシーさんは、のちに「これまで約50年間ゴルフを続けていますが、こんな状況は見たことがないですよ」と衝撃的な光景だったことを明かした。「フロリダ州魚類野生生物保護委員会(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)」によると、ワニはヘビや小さな哺乳類、鳥、魚など様々なものをエサにするが、カメを捕食するのは珍しいことではないという。このワニが最終的にカメを食べたのかは分かっていないが、ケイシーさんは「あのワニはカメを食べようとしていたと思いますよ。しかしカメが大きかったので、食べるのは難しかったのではないかと思います」とコメントを残した。この写真が複数のメディアに公開されると、「硬いものを食べたい気分だったのかも」「かわいそうなカメだ」「ゴルフボールもたくさん食べただろうね」「これだからフロリダ州には引っ越せないよ」「これが自然の掟か」など、様々な声が寄せられた。ちなみに昨年4月には同州タンパで、ワニの背中に乗って颯爽と移動するカメの姿が捉えられ、まるでヒッチハイクをしているかのような光景が話題を呼んでいた。