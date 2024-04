米ラッパーのマシン・ガン・ケリー(33)が、上半身を黒く塗りつぶすタトゥーの施術をした時のモンタージュ動画を公開した。マシン・ガン・ケリーは2月に自身のSNSで、胸と腕に黒いインクを施した姿を披露していた。7回のセッションで2週間以上にわたって行われたそうで、その過酷な施術について「人生で最悪の痛みだった」と語っている。【この記事の動画を見る】マシン・ガン・ケリーは今年2月、上半身をタトゥーで黒く塗りつぶした姿を自身のInstagramに披露し、ファンを驚かせた。

彼はすでに全身にタトゥーを施しており、それらのモチーフは自身の音楽や故郷、元婚約者ミーガン・フォックスに関するものだった。新たなタトゥーは肩から腕、胸の大部分を黒いインクで塗りつぶしたもので、胸には十字架と腕に数本のラインを施し、その下からは以前に入れたタトゥーの一部をのぞかせていた。そんなマシン・ガン・ケリーが3月1日に自身のInstagramでモンタージュ動画を公開し、タトゥーアーティスト“Roxx”によって施された過酷なプロセスの舞台裏を披露した。施術は2週間以上にわたり、7回のセッションが行われたという。映像が始まると、タトゥーを入れる前のマシン・ガン・ケリーが現れ「今日は、俺の肉体の変化の始まりを記念する日だ」とこれから施術を受けることを伝えた。次にタトゥーマシンが大きな音を立て、彼の身体にインクを施すシーンが映る。その後、マシン・ガン・ケリーが再び現れ「これがどうなるかは、見れば分かる」と話した。最初のセッションが終わった直後には、黒いインクで塗りつぶされた右腕を披露した。その腕からは手首に向かって血が流れるという、生々しい姿が映っている。その後も身体にタトゥーを施す様子が次々と映され、上半身や左腕がインクで黒く塗りつぶされていく。マシン・ガン・ケリーは完成したタトゥーを披露すると、「スタートしてから2週間が経った」と言い、セッションの感想について「俺がこれまでの人生で経験した、最悪の痛みだった」と述べた。すると、またもやタトゥーマシンが音を立ててインクを施す場面が映され、マシン・ガン・ケリーが黒いタトゥーを入れた右腕を見せると、「俺の肘は腫れている」との文字が現れる。最後には、カプセルのような部屋で服を着たマシン・ガン・ケリーが酸素呼吸器をつけて座る姿が現れ、「より早く回復するために、俺専用の高圧酸素室を使っている」とのメッセージが記された。動画を見たフォロワーからは、「すごくワイルドだ」「痛そうだな、ブラザー」「タフな奴だ!」と過酷なセッションに耐えた姿を称賛する声が届いた。一方で、マシン・ガン・ケリーが過去のタトゥーを隠してしまったことを残念がるコメントも見られた。「古いタトゥーはアイコニックだったのに。」「長年にわたり、彼にタトゥーを入れたすべてのアーティストに申し訳なく思うわ。誰かの壁画にスプレーで黒くペイントするようなものよ。」「黒いTシャツを着ればよかったのでは?」画像2〜6枚目は『mgk Instagram「i heard that they thought i went sleep for this...」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)