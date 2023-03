左より「スターバックス カード PEANUTS サリー」「スターバックス カード PEANUTS スヌーピーブラザーズ」ともに2000円以上の入金で発行

2023年3月29日(水)から発売される「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾グッズでは、一部の商品が、全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売されます。オンラインだとなかなか注文に踏み出せない…という方も、ぜひ店頭でチェックしてみて。

店頭販売されるのは、以下の3つの商品。

ピンクが鮮やかな「スターバックス カード PEANUTS サリー」は、「HAPPINESS IS TREATING YOURSELF ANYTIME.」(しあわせは、自分にごほうびをあげられること)のメッセージとともに、スヌーピーとサリーがお気に入りのビバレッジを楽しむ様子が描かれています。

グリーンが目を引く「スターバックス カード PEANUTS スヌーピーブラザーズ」は、 「HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.」(しあわせは、そのままのきみでいること)のメッセージらしく、グリーンエプロン姿のスヌーピーの兄弟たちが勢揃い。どちらも2000円以上のチャージ金額で発行されます。

「リユーザブルカップ オフホワイト PEANUTS Snoopy Brothers」473ml 550円

人気のリユーザブルカップにも、「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」バージョンが登場。オフホワイトのボディに、スヌーピーたち4兄弟が描かれています。

見た目や性格が少しずつ異なる兄弟が触れ合う様子は、今回のコラボレーションのテーマである「しあわせは、そのままのきみでいること。」を象徴したアートワーク。互いをありのままに受け入れ、認め合うことの大切さを教えてくれます。

プレゼントにもぴったり! スヌーピー&ウッドストックのぬいぐるみ

「スターバックス グリーンエプロン Snoopy L」高さ約33cm×横幅約28cm×奥行約21cm 8500円

「スターバックス グリーンエプロン Woodstock」高さ約15cm×横幅約12cm×奥行約20cm 3900円

ここからは、スターバックスオンラインストア限定で発売される商品をご紹介。

キャップやパーカーなどの衣類から、ぬいぐるみ、スケートボードデッキまで、いままで以上に多種多様なグッズがラインナップされていますよ!

まずは、スターバックスのグリーンエプロンを身に着けたスヌーピーとウッドストックのぬいぐるみ。足の裏の「STARBUCKS ★ PEANUTS」のタグラインもワンポイントでかわいい! ウッドストックはデスクに置いたり一緒にお出かけしたりするのに適したサイズ。スヌーピーは前回のコラボレーションの時よりも大きなサイズになって登場します。

ふわふわした優しい手触りで、どちらも自分用に、プレゼントにぴったり。一緒に揃えて持つのもいいですね。

背中の刺繍に「PEANUTS」の仲間たちが! オーバーサイズパーカー

「オーバーサイズパーカー オフホワイト PEANUTS Snoopy」S-M /L-XL 7500円

「オーバーサイズパーカー イエロー PEANUTS Lucy」S-M /L-XL 7500円

「オーバーサイズパーカー グリーン PEANUTS Snoopy Brothers」S-M /L-XL 7500円

オーバーサイズのシルエットがイマドキなパーカーは全部で3種類。オフホワイトにはスヌーピー、イエローにはルーシー、グリーンにはスヌーピーと兄弟たちがプリントされています。それぞれにキャラクターたちとリンクしたメッセージが書かれていて、自分から見えていなくてもファッションを背面でも楽しめます♪ フード部分の紐がスターバックスグリーンになっているのも見逃せないポイントです。

スヌーピーの刺繍がチャームポイント! ベースボールキャップ

「ベースボールキャップ ブラック PEANUTS Snoopy」3600円

「ベースボールキャップ レッド PEANUTS Beagle Scout」3600円

「ベースボールキャップ グリーン PEANUTS Piano Snoopy」3600円

※アジャスタブルなワンサイズ展開。頭周り実寸:最小約54僉∈蚤臾62僉フィット感︓浅く被る仕様(ローキャップ)

野球好きなチャーリー・ブラウンが思い浮かぶベースボールキャップはブラック、レッド、グリーンの3種類。自分に合わせて変えられるアジャスタブルなサイズで浅くかぶるローキャップ仕様。すべてにスヌーピーが刺繍されていて、それぞれ違ったシーンが描かれています。パーカーやバッグとのコーディネートも楽しめますよ。

インテリアに! スヌーピーが描かれたコラボ限定スケートボードデッキ

左から「スケートボードデッキ PEANUTS Gang」「スケートボードデッキ PEANUTS Snoopy」ともに高さ約79cm×横幅約20cm 2万2000円 ※観賞用を想定した、ホイールの付属しないスケートボードデッキ

スターバックスとして、初めてなのでは!? コラボ限定商品として、スケートボードデッキが登場します! 裏面のデザインは、「Peanuts Gang(ピーナッツ ギャング)」と呼ばれるスヌーピーの仲間たちと、スターバックスのエプロンを身に着けてプラカードを掲げたスヌーピーの2種類。カラフルなボードでテンションUPするか、スタイリッシュにスヌーピーデザインを使うか、迷ってしまいそう。

普段使いしたい! ファッションのワンポイントになるバッグ&ポーチ

左から「トートバッグ イエロー PEANUTS Lucy」「トートバッグ ブルー PEANUTS Franklin」ともに縦39cm×横32cm×幅10cm 4400円

トートバッグは2種類。どちらにもスヌーピーが刺繍されていて、毛並みまで再現されているところがポイント♪ イエローの生地にはいつも不機嫌ないばり屋さんのルーシー、ブルーにはチャーリー・ブラウンの親友・フランクリンが刺繍されています。しっかりとしたキャンバス地で作られているのもうれしいですね。

「ボトル サコッシュ ブラック PEANUTS Snoopy」縦20cm×横19.5cm×幅8cm 3500円

「ポーチピンク PEANUTS Sally」縦10cm×横20cm×幅6.5cm 2900円

サコッシュとポーチは、それぞれスヌーピーの刺繍付き。ボトルの収納にちょうどいいサイズのサコッシュには、折り畳み式のマチが付いています。ファスナー付きポケットもあるので、カギなどの小物を入れるのにも便利。サリーと一緒にお気に入りのビバレッジを楽しむ様子が刺繍されたポーチは、内ポケット付きです。ビビッドなピンクが気分を上げてくれそう。

「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾グッズには、自分用はもちろん大切な誰かへの贈り物としてもぴったりなグッズがラインナップされています。添えられる「PEANUTS」のメッセージは持っているだけで、ポジティブになれる言葉ばかり! グッズをプレゼントして、ポジティブな気持ちをシェアしてみては?

■「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾グッズ

販売期間:2023年3月29日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:スターバックス オンラインストア ※一部の商品は店頭販売あり

特設サイト:

https://www.starbucks.co.jp/cafe/peanuts/

※「スターバックス カード PEANUTS サリー」「スターバックス カード PEANUTS スヌーピーブラザーズ」「リユーザブルカップオフホワイト PEANUTS Snoopy Brothers」 の3品のみ、全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)にて販売

©2023Peanuts Worldwide LLC

