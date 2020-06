猫にかまってほしいと、犬がちょっかいをかけることは良くありますが、今回ご紹介するのはその反対です。

犬にかまってほしい猫をごらんください。

[動画を見る]

Cat Wants Attention From the Dog - YouTube



そぉーっと手を伸ばして……。



触れるか触れないかくらいに、つん。



しかし、それでも犬は警戒してうなっています。



余計な刺激は与えないように、じっと待つ猫。

この後の2匹がどうなるかはわかりませんが、いつの日か犬が心を開いてくれることを祈ります。