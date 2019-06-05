川崎・登戸殺傷事件
2019年5月28日、神奈川県川崎市多摩区で通学のバスを待つ小学生ら20人が、刺身包丁を持った男に突然襲われた事件。小学6年生の女児と30代の男性が死亡。刺した男は身柄を確保されたが、自分で首を切っていてその後、死亡した。
2020年1月2日
2019年12月29日
2019年6月19日
2019年6月15日
2019年6月11日
2019年6月7日
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加藤綾子が川崎殺傷事件の現場へ 中継前にはメモを手に打ち合わせ
中継前にはメモを手に現場をまわり、打ち合わせでは目をうるませていたそう
Smart FLASH
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川崎殺傷を巡る松本人志の「不良品」発言 フジ幹部「差別ではないと判断」
「人間が生まれてくる中で不良品って何万個に1個」はある、などと発言
スポニチアネックス
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川崎襲撃事件を巡る松本人志の「不良品」発言 フジテレビ幹部が反省
差別的意図はないとみなし放送したが、批判が出たことも認識していると説明
スポーツ報知
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川崎市の死傷事件現場から生配信 反省するそぶり見せないYouTuberの問題
炎上は再生数増につながるため、知名度と収益の向上が図れると筆者
現代ビジネス
2019年6月6日
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被疑者死亡の川崎殺傷事件 損害賠償ゼロとなる可能性も
被疑者の死亡により不起訴となり、損害賠償もゼロになる可能性があるという
Smart FLASH
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村本大輔、松本人志の凶悪犯罪者に対する「不良品」発言に理解
物議を醸しているが、村本大輔はTwitterで松本への一定の理解を示した
日刊スポーツ