日本の少子化が、さらに深刻な局面に入っている。6月3日に厚生労働省が発表した人口動態統計（概数）では、昨年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）は67万1236人で、1899年の統計開始以降、過去最少を10年連続で更新した。 【画像】「独りで死ぬのはイヤだ！」魂の叫びを描いた漫画 これに対して、令和7年度予算案で約7.3兆円という巨額の予算を持つこども家庭庁に対し、SNSでは「役割を果たしていないの