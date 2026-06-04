「灯台下暗し（とうだいもとくらし）」ということわざがあらわすように、身近なことや自分自身のことほど、案外気づきにくいものですが、それはワンちゃんにとっても同じだったようです。ケージの扉は開いているのに、閉じ込められたと勘違いし、飼い主さんを見つめているのはペキニーズのわた坊くん。両前足をちょこんと突き出した愛らしいポーズが多くの方の心を鷲づかみにしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事