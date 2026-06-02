兵庫県議会で審議が続いてきた斎藤知事の給与カット条例案。来週11日にも、可決見通しです。 6月2日に開会した兵庫県議会の6月議会で斎藤元彦知事が提出したのが、自らの給与を3か月間、5割減額する条例の改正案です。 この条例改正案は斎藤知事の疑惑を告発した元県民局長の私的情報が漏えいした問題で、去年6月議会に「組織の長」としての管理責任をとると提出されたものです。 12月議会では「責任を明確にする」と明