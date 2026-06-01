ことし１１月に任期満了を迎える中之条町長選挙に、新人の村上久美子さんが出馬を表明しました。すでに現職も出馬を表明していて、８年ぶりの選挙戦となる見込みです。 村上久美子さんは４１歳。高校まで長野原町で過ごし、専門学校を卒業後、東京でファッションスタイリストとして活動しました。２０１０年、結婚を機に中之条町に戻り、２０１６年からは町の「移住・定住コーディネーター」に就任し、移住者