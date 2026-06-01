赤字経営が続いていた国立病院機構・沼田病院が１日、廃止されました。跡地の利用に関してはすでに入札が始まっていて、沼田市の星野市長は「新しい医療の拠点になってほしい」と述べました。 国立病院機構沼田病院をめぐっては赤字経営や医師不足などを背景に去年８月から関係市町村や医療機関が参加する協議会で今後の在り方を議論し、１２月に、病院機構が廃止の方針を示しました。跡地の利用に関しては「病院の運営を行うこ