東京都小金井市の住宅に強盗に入る目的で集まったとして男３人が逮捕された事件で、別の日に同じ住宅に侵入したとして、高崎市に住む２４歳の男が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、高崎市に住む職業不詳の川野剛貴容疑者（２４）です。 警視庁によりますと、川野容疑者は先月１２日の夜、金品を奪う目的で東京都小金井市の住宅の敷地内に侵入した疑いが持たれています。川野容疑者は地元の友人に誘われて「闇