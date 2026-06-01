前橋市のアパートで２０２１年、生後１カ月の次女に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている父親の裁判が１日、前橋地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めました。 起訴状によりますと住居不定の無職、狩野正輝被告（２５）は、２０２１年１０月から１１月にかけて、当時住んでいた前橋市朝日町のアパートで生後１カ月の次女・茉夕ちゃんの胸や足に暴行を加え、外傷性ショックにより死亡させたと