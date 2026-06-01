新潟水俣病の公式確認から2026年5月31日で61年です。新潟市で新潟水俣病の教訓を伝える式典が開かれました。 1965年に公式確認された新潟水俣病。メチル水銀に汚染された魚介類を食べた人は、現在も手足の感覚障害などに苦しんでいます。5月31日に開かれた式典には、被害者団体や原因企業のレゾナック(旧昭和電工)の幹部らが出席しました。 阿賀野患者会の菅原ハルさんが、現在も裁判が続く水俣病問題の早期解決を訴えま