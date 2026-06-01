１日から６月ですが、厳しい暑さでのスタートとなりました。桐生では、全国１位の最高気温３６℃を観測、ことし初めて、３５℃以上の猛暑日となりました。 １日の県内は高気圧に覆われ朝から気温が上がりました。前橋地方気象台によりますと、１日の最高気温は桐生で３６℃と全国１位を記録、ことし初めての猛暑日を観測しました。去年、県内で初めての猛暑日は６月１７日でした。 このほか、１日は館林で３４．７℃、前