【モデルプレス＝2026/06/01】女優の南琴奈が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。『ミーツ・ザ・ワールド』（2025）で新人⼥優賞（小森和子賞）を受賞し、共演した女優の杉咲花について語った。【写真】19歳美人女優、華麗なブラックドレスで授賞式登場◆南琴奈、杉咲花との撮影振り返る大きな襟が特徴的な黒いドレスを身にまとい登場した南。新人⼥優賞（小森和子賞）に輝いたこ