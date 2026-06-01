スカイマークは、運航乗務員のスニーカー着用を認める新ルールを、6月1日から導入した。従来の黒の革靴に加え、ソールの高さ3センチ未満の黒の単色スニーカーの着用を可能とする。運航乗務員に実施したアンケートでは、約80％がスニーカーの着用について前向きに捉えており、こうした声を反映して安全性と働きやすさを両立する身だしなみとして導入を決定した。長時間業務や悪天候下での機材外部点検で、身体的負担の軽減と安全性