今週から6月に突入。すでに5月から夏日が続出していて、今後も厳しい暑さが予想されます。少しでも日差しが気になったら日陰を探し、冷たいスイーツでクールダウンしてくださいね。2026年6月の新作5品まとめ(6月2日発売予定)本記事では、ファミリーマートで6月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まとめ塩バターの味わいのメロンパン、ふわもち食感の8枚入