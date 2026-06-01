今週より6月がスタート。台風6号が沖縄に接近中です。西日本は大雨、また関東から北海道は厳しい暑さが懸念されるなど各地で注意が必要な天候となりそうです。熱中症対策など怠らず、元気に過ごしていきましょう。少しでも暑さを感じたら、最寄りのコンビニに駆け込むのもいいかもしれません。2026年6月の新商品5選まとめ(6月2日〜6月8日)ファミリーマート2026年6月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、