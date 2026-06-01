トクリュウがらみの事件が続発するなかで、犯罪グループが事前に目印をつける「マーキング」に注意してほしいと2026年5月30日放送の「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（読売テレビ・日本テレビ系）は、具体例を挙げて呼びかけた。地図アプリ上に情報表札にシールを貼る、ガスメーターに暗号のような数字やアルファベットが書かれていたりするが、最近では、地図アプリ上で「一人暮らし」「日中は留守」などの情報を犯罪グループ