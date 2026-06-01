JR東日本ネットステーションは、えきねっとの会員管理事業の担当会社をJR東日本に、6月1日付けで変更する。えきねっと事業の運営体制見直しに伴うもので、サービス内容、利用方法、会員ID、ログイン方法、予約・ご購入済みのきっぷの取扱いに変更は無い。会員登録時に預かった会員の個人情報は、その後変更された内容を含め、個人情報保護法など関係法令に基づき、利用目的の範囲内においてJR東日本に承継するとしている。変更に伴